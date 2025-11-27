Vesna Vučemilović: Da Thompson dijeli ljude ne bi ih okupio pola milijuna

Dan nakon što je u Saboru na saborskom Odboru za obitelj, mlade i sport održan okrugli stol "Treba li nam još jedan zdravstveni odgoj" šefica odbora, nezavisna zastupnica Vesna Vučemilović gostovala je u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a. Na kritike s ljevice da je okrugli stol bio skup istomišljenika i da je njime privatizirala saborski Odbor Vučemilović je kazala kako su poziv za sudjelovanje dobili i pročelnici za obrazovanje iz Rijeke i Zagreba, ali se nisu odazvali, a poziv je poslan i svim saborskim klubovima. Međutim nitko se, kaže, nije odazvao s lijevog političkog spektra jer ljevica, zaključila je, bježi od razgovora o zdravstvenom odgoju. Zadovoljna je da se na okruglom stolu moglo čuti stručnjake iz različitih područja pa tako i o praksi Europskog suda koji je rekao da zdravstveni odgoj mora biti ideološki neutralan i da se treba temeljiti na znanstvenim činjenicama, ali i o tome kako roditelji za zdravstveni odgoj moraju dati informirani pristanak.

Pa je podsjetila i na izlaganje riječke gradske vijećnice Mosta Petre Mandić koja je na okruglom stolu kazala kako, kada se uvodio pilot program zdravstvenog odgoja u riječke škole, nitko pa ni ona, nije mogao doći do priručnika na temelju kojega se kurikulum zdravstvenog odgoja izvodi u školama u Rijeci. Na pitanje je li intencija okruglog stola bilo ukidanje riječkog zdravstvenog odgoja i sprječavanje uvođenja zdravstvenog odgoja u zagrebačke škole kazala je da je intencija bila razgovarati o toj temi i sučeliti mišljenja. I da joj je zbog toga i žao što nisu došli na okrugli stol i članovi odbora koji pripadaju lijevim političkim opcijama i što te teme stalno bojkotiraju. O temi alternativnog zdravstvenog odgoja Vučemilović nije razgovarala s aktualnim ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom, svojim koalicijskim partnerom.

Međutim, kazala je kako slijede izmjene i dopune Zakona o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju i kako očekuje da se kroz te izmjene i dopune neke stvari na ovu temu urede. Odnosno, od Ministarstva, dodala je, očekuje da na ovu temu zauzme određeni stav, a na pitanje očekuje li da Ministarstvo obrazovanja napravi evaluaciju zdravstvenog programa koji se neko vrijeme provodi u Rijeci kazala je kako očekuje evaluaciju priručnika, materijala koji se koristi u izvođenju tog programa, ali i postavila pitanje tko su uopće osobe koje taj predmet predaju, odnosno jesu li kvalificirane. - Ima tu cijeli niz pitanja i mislim da će se Ministarstvo ipak malo bolje pozabaviti time jer je očigledno da se koristi jedna rupa u zakonu za izvannastavne aktivnosti-poručila je Vučemilović.

Govorila je i zašto misli da ljevica protiv nje vodi hajku zbog izbora nove pravobraniteljice za djecu te poručila. - Tri mandata u oporbi za njih su očito jako frustrirajući. Još vam se dogodi koncert Marka Perkovića Thompsona za koji pola milijuna ljudi kupi ulaznicu. Njihova panika je očigledna, vidi se to u oštroj retorici koja je često na granici nekakvog govora mržnje kod pojedinaca-kazala je Vučemilović. S bivšom pravobraniteljicom za djecu Pirnat Dragičević, dodala je, odlično je surađivala, ali primjedbi na njen rad ipak ima. Pravobraniteljica je, kaže, nekih nespretnih izjava zbog kojih je navukla na sebe bijes s desnog političkog spektra.

Za novu pravobraniteljicu Katavić Stanić kaže da ju napadaju i s ljevice i desnice i da joj je to interesantna pozicija, ali i da se uvijek držala struke i da očekuje da će tako nastaviti i dalje kao i da će početi raditi od prvog dana jer se cijelo radni vijek bavi pitanjima zaštite djece i pravima djece. Činjenica da Zagreb ne dozvoljava Marku Perkoviću Thompsonu da nastupi u Areni i 28. prosinca nazvala je bizarnom situacijom u kojoj se predmnijeva da će netko nešto učiniti.

Na konstataciju kako je sam Thompson rekao da će pjevati Čavoglave kazala je kako Thompson može i promijeniti svoje mišljenje. - Zabranjuje se nešto zato što vi mislite da će se dan ranije nešto dogoditi. Bizarno, toliko čudno da ne znam kako bih to nazvala osim da je Tomašević odlučio bildati mišiće na Thompsonu da bi se pozicionirao na ljevici kao lider. Samom Thompsonu neće nimalo naštetiti-uvjerena je Vučemilović.

Složila se da su pjevači kojima je zabranjeno pjevanje u Švicarskoj, neki dan, a među kojima je i njen brat Miroslav Škoro na neki način kolateralne žrtve svega što se događa oko Thompsona te upire prstom u Tomaševića tvrdnjom kako ga očigledno nije briga koliku štetu radi drugima dok se vodi nekim svojim osobnim političkim interesima. Da je Thompson taj koji dijeli ljude onda ne bi, kazala je, okupio pola milijuna ljudi na koncertu. A smeta onima kojima smetaju vrijednosti koje zastupa, a to su, kazala je, ljubav prema domovini i kršćanske vrijednosti.

Govoreći o pjesmi Čavoglave rekla je da se treba vratiti u vrijeme kada je nastala. - Ja sam cijeli rat provela u Osijeku i mogu mjerodavno reći da su i ove priče da je HOS bio HSP-ova privatna vojska gluposti. Pa ja znam moje prijatelje i rođake koji su bili u HOS-u, a koji uopće nisu nikada bili članovi HSP a - kazala je Vučemilović. Na pitanje zašto Čavoglave, ako ništa nije sporno, Thompson ne pjeva i u drugim zemljama EU podsjetila je na odluku Visokog prekršajnog suda koji je, kazala je, rekao sve vezano za tu pjesmu.- Ta je pjesma jednostavno preživjela-kazala je.

Komentirala je i ideju koja se mogla čuti u medijskom prostoru o organizaciji referenduma protiv Tomaševića zbog odluke o zabrani koncerta. Na pitanje što misli o ideji i bi li ju podržala kazala je da za ideju nije čula, ali i da je referendum dio demokratske procedure. Na ponovljeno pitanje bi li referendum podržala kazala je znakovito: "Zašto ne!"