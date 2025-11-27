Marko Perković Thompson je videoobraćanjem na društvenim mrežama u polemici sa zagrebačkim gradonačelnikom zbog zabrane održavanja njegova koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni zaoštrio retoriku, ali "dvostrukim konotacijama" koje mogu biti tumačene i na neprimjeren i potencijalno opasan način u okolnostima izraženih društvenih podjela igra se vatrom.



Nije sporno kad kaže da je gradonačelnikova odluka "bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja u maniri šerifa s Divljeg zapada" i da se tu radi o "napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova". Ali zatim je dodao: "Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak znat će odgovoriti. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze, koji mu se neće svidjeti."