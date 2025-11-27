Naši Portali
27.11.2025. u 09:00

Thompson mora voditi računa o svom utjecaju u javnosti, pa i odgovornosti, te da njegove riječi mogu biti protumačene i kao poziv na radikalan nezakonit otpor

Marko Perković Thompson je videoobraćanjem na društvenim mrežama u polemici sa zagrebačkim gradonačelnikom zbog zabrane održavanja njegova koncerta 28. prosinca u zagrebačkoj Areni zaoštrio retoriku, ali "dvostrukim konotacijama" koje mogu biti tumačene i na neprimjeren i potencijalno opasan način u okolnostima izraženih društvenih podjela igra se vatrom.

Nije sporno kad kaže da je gradonačelnikova odluka "bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja u maniri šerifa s Divljeg zapada" i da se tu radi o "napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova". Ali zatim je dodao: "Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, neovisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak znat će odgovoriti. Još jednom gradonačelnika Zagreba pozivam na razum, smirivanje tenzija i poštivanje pravnog poretka RH. U protivnom ćemo povući puno radikalnije poteze, koji mu se neće svidjeti."

Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb Marko Perković Thompson

ST
StariSokol
09:14 27.11.2025.

To si samo gospodin Jurasić može protumačiti drugačije nego što je. Thompson sigurno nije mislio poslati ljude da kamenuju Tomaševića već da to riješava sudski kao što je radio zadnjih 34 godine.

BI
billynik
09:08 27.11.2025.

A čim se igra Tomašević, ima li on odgovornost za izrečene riječi?

Avatar Banana man
Banana man
09:15 27.11.2025.

briga senfa ako i izgubi sud ...pa ne plaća on nego mi njegove svinjarije

