IZJAVA NAKON SJEDNICE

Plenković o Thompsonovom koncertu: Parazitiraju na temi koja postoji već 35 godina

Zagreb: Premijer Andrej Plenković održao izvanrednu konferenciju za medije
Foto: Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.11.2025.
u 19:59

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a. Prvenstveno se osvrnuo na situaciju s Vjesnikom, te istaknuo da se na sjednici govorilo i o sigurnosnim mjerama koje su poduzete, osobito na području oko nebodera. Istaknuo je da je za njega sigurnost prioritet, bez obzira na prometne gužve, javlja HRT. 'Kao što ste vidjeli, to se može jasno uočiti ako se dođe blizu nebodera - mnogi su prozori napola razbijeni i s te strane nam je sigurnost najvažnija', rekao je premijer i dodao da je prevladavajući stav da se neboder ukloni. Naveo je i da država sada posjeduje 63 posto tog kompleksa. Troškovi su na teret suvlasnika, a istaknuo je da postoji i polica osiguranja. 'Država je zainteresirana za otkup Vjesnikova nebodera', dodao je Plenković. Nakon rušenja, slijedi i novi projekt.  'Ideja je da se tamo sagradi objekt koji bi mogao biti dom niza institucija, puno je resora koji bi tamo mogli naći adekvatan smještaj', rekao je. Potvrdno je odgovorio na pitanje bi li tamo moglo biti i mjesto za određeno ministarstvo. 

Nakon Vjesnika komentirao je i pitanje diplomatskih imenovanja i izjave predsjednika Zorana Milanovića o kandidatima za veleposlanička mjesta. 'Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, sve ćemo ih smrviti do kosti' izjava je Milanovića koju je citirao novinar, na što je Plenković odgovorio da je to 'Jedna vrlo snažna izjava, caterpillar je i larva kada nastaje leptir, možda je na to mislio. Ja sam siguran da od takvih Kissingera, kao što ih je on predložio, svijet još nije vidio, pa mu predlažem da polako revidira taj svoj uradak'. Komentirao je i aktualan koncert Marka Perkovića Thompsona. 'Dopustiti koncert 27., a ne dopustiti 28., je nekonzistentno i politički i pravno, i nelogično. Pogotovo ako SDP-ov gradonačelnik Varaždina organizira koncert. Ajde da su sad samo njegovi koncerti u gradovima gdje je HDZ na vlasti, ali ako je u Varaždinu organiziran koncert, onda je to sve besmisleno, rekao je. 'Parazitiraju na temi koja postoji već 35 godina, a koje su se ovi dohvatili sad. Očito da neki drugi važni problemi nisu prioritet, pa se sada time bave', dodao je Plenković.

Ključne riječi
Thompson Zoran Milanović Andrej Plenković Vjesnik HDZ sjednica

JU
Južina
20:44 26.11.2025.

Ovdje ljevi novinari srpskog porijekla izvrću sve činjenice, MPT kao i svi njegovi simpatizeri nemaju uglavnom nista protiv normalnih lijevih il normalnih srba, nego protiv mrzitelja Hrvatske države, širenja mržnje i podjela od istih, konkretno sekta nikad ne ide na drzavne slave, precednik je bolestan kad je obljetnica Vukovara, sekta s pupovcem baca vijence u Dunav kako bi se prisjetili poginulih JNA vojnika, istih onih koji su nekoliko mjeseci zasipali bombama Vukovar, ubijali djecu, nejač, civile a pogotovu bolesnike u bolnicama, ti isti koji podrzavaju svekolike napade arpskih umetnika po Hrvatskoj, Thompson je najbolje sta se dogodilo Hrvatskoj.

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
20:18 26.11.2025.

Naravno da parazitiraju na toj temi kad nemaju ama baš nikakve kompetencije za napraviti nešto konstruktivno.

Avatar Frljo iz Travnika.
Frljo iz Travnika.
20:37 26.11.2025.

Parazitiraš ti, Plenkoviću. jer ne radiš svoj posao. Koja je tvoja uloga i koja je uloga ministra uprave? Za što primate plaću? Kako je moguće da skuština jedne jedinice lokalne samouprave ovlasti načelnika te iste jedinice da tumači i provodi Ustav, tumači i provodi zakone koji nisu u njegovoj domeni i još i donosi sudske presude o tome što se smije? Lik koji po zakonu ima maksimalne ovlasti za uvođenje šarenih vrećica se ponaša kao Kaligula. Pa toga nije bilo ni u Turskom carstvu. Kada ćeš podvući crtu? Možda kada Tomašević pročita Ustav i zaključi da ima pravo osnovati možemovsku autonomnu oblast Krajinu?

