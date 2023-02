Šef HSLS-a Dario Hrebak u četvrtak je najavio da će obojica zastupnika njegove stranke u Saboru glasati da na čelu Povjerenstva za sukob interesa dužnosnika ostane, HDZ-u nemila, Nataša Novaković. Njegov kolega Darko Klasić to je ponovio i na koalicijskom sastanku u petak ujutro, a da ne bi bilo sumnje, dvojac je odmah po ubacivanju glasačkog listića u kutiju održao i presicu na kojoj su dodatno potvrdili da su glasali za Novaković.



U teoriji bi to značilo da se HDZ-ova tanka većina u Saboru klima jer su mu se dvojica zastupnika otela kontroli. No, rezultati tajnog glasanja ubrzo su zorno pokazali kako je teza o klimavoj većini, kako vrijeme odmiče, sve dalje od istine. HDZ-ova favoritkinja Aleksandra Jozić Ileković na čelo je Povjerenstva, naime, imenovana glasovima 78 zastupnika, što će reći da Andrej Plenković i bez dvojice HSLS-ovaca ima dovoljno "spavača" da mu za svaku odluku i pretekne glasova. U svakom slučaju, više od do sada spominjanih Hrvoja Zekanovića i Milana Vrkljana.