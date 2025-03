Cure detalji smrti Gena Hackmana i supruge: Nju je pokosio hantavirus. Evo o kakvoj se opasnoj bolesti radi

Oskarovac Gene Hackman preminuo je od srčanih komplikacija približno tjedan dana nakon što je njegova supruga Betsy Arakawa podlegla neuobičajenoj infekciji u njihovom domu. Njihova tijela otkrivena su 26. veljače u zasebnim prostorijama kuće u Santa Feu, uz jednog od njihovih pasa, a nalazi obdukcije objavljeni su u petak u New Mexicu. Hackman, dvostruki dobitnik Oscara, bolovao je od uznapredovalog Alzheimera kada je dobio srčani udar i vjerojatno je tjedan dana bio sam u kući s preminulom suprugom prije vlastite smrti.

Dr. Heather Jarrell, glavna forenzičarka New Mexica, izjavila je za medije da se pretpostavlja kako je Betsy Arakawa preminula oko 11. veljače. Postmortalni pregled utvrdio je da je Arakawa, također poznata kao Betsy Hackman, podlegla hantavirusnom plućnom sindromu - rijetkoj, ali potencijalno smrtonosnoj bolesti.

No, što je to točno - i kako dolazi do zaraze?

HPS, poznat i kao hantavirusna bolest, respiratorna je infekcija uzrokovana hantavirusima koje prenose određene vrste glodavaca. Ovo je rijetko stanje u SAD-u, s većinom slučajeva zabilježenih u zapadnim državama poput New Mexica, Arizone, Colorada i Utaha. Zdravstveni odjel New Mexica navodi da se hantavirusi šire putem sline, izmeta i urina zaraženih glodavaca, najčešće istočnog jelenjeg miša (Peromyscus maniculatus) u Sjevernoj Americi. Virus se obično prenosi zrakom tijekom čišćenja prostora u kojima su boravili miševi ili konzumacijom hrane kontaminirane mišjim izmetom. Dr. Jarrell je naglasila da se virus ne prenosi s čovjeka na čovjeka.

Koji su simptomi?

Smatra se da se simptomi, koji variraju među oboljelima, javljaju između jednog i osam tjedana nakon izloženosti, s stopom smrtnosti od 38% do 50% na jugozapadu SAD-a. Rani znakovi HPS-a uključuju iscrpljenost, povišenu temperaturu i bolove u mišićima, dok oko polovica pacijenata također doživljava slabost, glavobolju, vrtoglavicu, dezorijentiranost, drhtavicu, pojačano znojenje te gastrointestinalne tegobe poput mučnine, povraćanja i proljeva. Kasniji simptomi obuhvaćaju kašalj, otežano disanje i upalu pluća (nakupljanje tekućine u plućima). Ubrzano disanje i tahikardija također su karakteristični. U ovoj fazi bolest rapidno napreduje, zahtijevajući hospitalizaciju i često mehaničku ventilaciju za potporu disanju. Ne postoji specifičan lijek, terapija ili cjepivo za HPS, no pacijenti imaju bolje izglede za oporavak ako se bolest rano dijagnosticira, javlja Sky News.

Liječnica Heather Jarrell je na presici rekla da je Hackmanova supruga, Betsy Arakawa, umrla od hantavirusnog plućnog sindroma. Nije bilo znakova traume i smrt je bila posljedica prirodne smrti, rekla je. Vjerojatno je umrla 11. veljače. Liječnica je rekla i da je Hackman imao uznapredovalu Alzheimerovu bolest i da je umro od srčane bolesti, a podaci s njegova srčanog stimulatora posljednji su put registrirani 18. veljače, javlja Sky News.

