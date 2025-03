Otkriven uzrok smrti Genea Hackmana i supruge: Evo što je pokazala obdukcija

Glavna medicinska istražiteljica, liječnica Heather Jarrell, izvijestila je o rezultatima obdukcije provedene nakon smrti Genea Hackmana. Liječnica je rekla da je Hackmanova supruga, Betsy Arakawa, umrla od hantavirusnog plućnog sindroma. Nije bilo znakova traume i smrt je bila posljedica prirodne smrti, rekla je. Vjerojatno je umrla 11. veljače. Liječnica je rekla i da je Hackman imao uznapredovalu Alzheimerovu bolest i da je umro od srčane bolesti, a podaci s njegova srčanog stimulatora posljednji su put registrirani 18. veljače, javlja Sky News.

Zbog njegove Alzheimerove bolesti, "sasvim je moguće da nije bio svjestan da je njegova žena preminula", dodala je Jarrell. Glumac je bio negativan na Hantavirus, rijetku bolest koja se širi izmetom zaraženih glodavaca. Ljudi se mogu zaraziti Hantavirusom udisanjem kontaminiranog zraka, a simptomi se mogu pojaviti nakon tjedan dana ili čak osam tjedana kasnije. Ne prenosi se s osobe na osobu. Šerif okruga Santa Fe Adan Mendoza rekao je da vlasti još uvijek čekaju podatke s mobilnih telefona pronađenih na imanju, ali je "vrlo malo vjerojatno da će pokazati išta drugo".

"Nema naznaka" da je Hackman koristio mobilni telefon ili bilo koju drugu tehnologiju za komunikaciju. Uzrok smrti psa nije potvrđen, ali se zna da je Betsy Arakawa njemačkog ovčara preuzela od veterinara, gdje je bio podvrgnut zahvatu, 9. veljače.

Gene Hackman, dvostruki dobitnik Oscara poznat po ulogama u filmovima poput "Francuska veza" i "Superman" povukao se iz glume 2004. godine. Iako je njegova karijera bila javna, Hackman je svoj privatni život, uključujući brakove i obitelj, držao podalje od očiju javnosti. Hackmanov prvi brak s Faye Maltese trajao je trideset godina, od 1956. do 1986. Upoznali su se dok je Hackman još bio u vojsci, a Maltese je radila kao tajnica. Tijekom braka dobili su troje djece: sina Christophera Allena te kćeri Elizabeth Jean i Leslie Anne. Hackman je otvoreno govorio o izazovima balansiranja obiteljskog života i zahtjevne glumačke karijere, priznajući da je često bio odsutan zbog snimanja. U intervjuu za New York Times izjavio je: "Kao glumac postajete vrlo sebični. Iako sam imao obitelj, prihvaćao sam poslove koji bi nas razdvajali na tri ili četiri mjeseca." Ta razdvojenost, uz iskušenja slave i novca, na kraju je dovela do razvoda. Hackman je, međutim, naglasio da razlog razvoda nije bila mlađa žena, već postupno udaljavanje njega i Faye.

Nakon razvoda od Faye Maltese, Hackman je upoznao svoju drugu suprugu Betsy Arakawu krajem 80-ih. Upoznali su se u teretani u Kaliforniji, gdje je Arakawa radila honorarno dok je gradila karijeru klasične pijanistice. Arakawa je rođena na Havajima, a razlika u godinama između nje i Hackmana iznosi 31 godinu. Unatoč tome, vjenčali su se 1991. godine.

Par se preselio u Santa Fe, Novi Meksiko, gdje su zajedno dizajnirali svoj dom, spajajući pueblo i kolonijalni stil Novog Meksika sa španjolskim barokom. Njihov dom je čak bio predstavljen u časopisu Architectural Digest 1990. godine. U Santa Feu, Hackman i Arakawa živjeli su povučenim životom, daleko od hollywoodskog glamura. Hackman je u nekoliko navrata istaknuo kako im život u Santa Feu omogućuje da žive vlastitim životom, bez pritiska medija i znatiželjnih pogleda. Betsy je nastavila njegovati svoju strast prema klasičnoj glazbi, a par je bio poznat po svojoj podršci lokalnoj umjetničkoj zajednici. Često su posjećivali koncerte i kulturna događanja u Santa Feu, a Arakawa je ponekad i sama nastupala.

Nakon povlačenja iz glume, Hackman se posvetio pisanju. Objavio je nekoliko romana, uključujući i one u koautorstvu s podvodnim arheologom Danielom Lenihanom. Također je uživao u slikanju i provodio je vrijeme sa svojom suprugom. People Magazine navodi kako je par imao redovite "spojeve" svakog petka, kada su gledali filmove.