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DOGOVOREN SPORAZUM

Trumpov 'rođendanski mir': cijeli svijet slavi, cijena nafte pada, Izrael ogorčen

Autor
Hassan Haidar Diab
17.06.2026.
u 06:59

Rijetko se događa da su izraelska vlast i oporba, ljevica i desnica te centar gotovo potpuno jedinstveni oko nekog pitanja, a to je slučaj s novim sporazumom

Dok je američki predsjednik Donald Trump obilježavao svoj 80. rođendan, na međunarodnoj sceni dogodio se politički preokret koji mnogi već nazivaju njegovim najvećim vanjskopolitičkim uspjehom u drugom mandatu. Nakon mjeseci napetosti, ratova, razaranja, prijetnji i straha od otvorenog regionalnog sukoba, postignut je okvirni mirovni dogovor između SAD i Irana koji bi mogao znatno promijeniti odnose snaga na Bliskom istoku.

Iako je regija posljednjih godina bila poprište krvavih sukoba i stalnih prijetnji širenjem rata, novi sporazum ulio je nadu da bi se mogao izbjeći scenarij koji je prijetio destabilizacijom cijelog Bliskog istoka i ozbiljnim posljedicama za globalnu sigurnost i gospodarstvo. Sporazum, koji bi američka i iranska strana trebale potpisati 19. lipnja u Ženevi, dočekan je s odobravanjem u većem dijelu svijeta. Europske države, arapske zemlje Zaljeva, Kina i Rusija pozdravile su dogovor koji bi mogao spriječiti daljnju eskalaciju sukoba i otvoriti prostor za stabilizaciju regije. Financijska tržišta reagirala su gotovo trenutačno, cijene nafte počele su padati zbog smanjenog straha od rata, dok su svjetske burze zabilježile rast jer ulagači očekuju veću gospodarsku stabilnost i smanjenje geopolitičkih rizika.

Ključne riječi
Izrael Trump mirovni sporazum rat SAD Iran

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