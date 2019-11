Culej podupire zahtjeve HVIDR-e za smjenom glavnog državnog odvjetnika

HDZ-ov saborski zastupnik Stevo Culej pozdravio je u utorak zahtjeve HVIDR-e za smjenom glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića zbog odbacivanja kaznenih prijava protiv čelnika SDSS-a Milorada Pupovca, te najavio da će svoj stav pokazati u četvrtak prilikom glasovanja u Saboru.

Iznenađuje me brzina kojom je Državno odvjetništvo odbacilo optužbe protiv Pupovca, mislim da su zahtjevi HVIDR-e izuzetno opravdani, izjavio je novinarima Culej na okruglom stolu "Ovčara - zločin bez kazne" nakon odbacivanja 13 kaznenih prijava protiv čelnika SDSS-a Milorada Pupovca, kojega su braniteljske udruge prijavile za širenje govora mržnje i omalovažavanje Hrvatske.

Podržao je time zahtjeve predsjednika Glavnog odbora HVIDR-e Josipa Periše, koji je u utorak izjavio kako glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić treba odstupiti jer "DORH nije ništa učinio na procesuiranju srpskih ratnih zločinaca".

Svoj stav Culej će, kaže, pokazati već u četvrtak u Saboru kada se bude glasovalo i o Vladinu prijedlogu zakona o blagdanima, kao i na svojoj izložbi o velikosrpskoj agresiji na Vukovar i Škabrnju čije je otvaranje također najavio za četvrtak.

Upitan ima li i dalje vladajuća većina njegovu ruku, poručio je da će se to vidjeti već u četvrtak.

Što se tiče eventualnih sankcija u HDZ-u, istaknuo je da ga u prvom redu zanima što o nekom pitanju misli njegova izborna baza te da će u skladu s tim i glasovati.

Culej: Nisam član nijedne grupe na društvenim mrežama

Culej je rekao i da nije član nijedne grupe na društvenim mrežama u kojima se širio govor mržnje i kritiziralo vodstvo HDZ-a.

"Općenito ne volim prijetnje preko društvenih mreža jer sam i sam doživio takve prijetnje. To obično rade kukavice na taj način", rekao je Culej te dodao da je član drugih grupa - braniteljskih, Kamenjar i ostalih.

Odbacivanje kaznenih prijava protiv Pupovca nije začudilo Tomislava Josića, predsjednika braniteljskog Savjeta Grada Vukovara.

Josić: Ne vjerujem da će Pupovca ikad osuditi

"Protiv Pupovca postoji niz kaznenih prijava, no ne vjerujem da će ga ikada osuditi jer se kod nas selektivno provode zakoni", izjavio je Josić koji smatra da je za to odgovorna politika.

"Politici to ne odgovara i ona želi da se to zaboravi, da se pogura pod tepih. Da je politika to htjela odraditi, mi danas ne bismo raspravljali o temama neprocesuiranih ratnih zločina, to bi bilo riješeno. Svatko tko je sudjelovao u nekim stvarima, morao bi odgovarati. No, nažalost kod nas, mali običan čovjek odgovara sutradan, u roku četiri dana ga osude i zatvore, a neki koji imaju privilegije, mogu napraviti što god žele i neće biti osuđeni nikada", zaključio je Josić.