Čudesan život majstora kamena i autora zagrebačkih spomenika: Posvetio se uređivanju knjižnica, crkvi, trgova, robnih kuća, vila...

Spomenici banu Josipu Jelačiću i kralju Tomislavu u Zagrebu, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Mimara, Zagrepčanka, Oltar domovine, Predsjednički dvori, Hrvatska biskupijska konferencija, Zid boli na Mirogoju, trg ispred crkve u Krašiću, crkva u Voćinu... Sve to povezuje jedno ime – Tadija Barbarić, umjetnik kojem je posvećena novoizašla monografija "Tadija Barbarić: Čudesan život kamena". – Kamen je beskonačan, baš poput prirode – kazao je Barbarić Borisu Becku, autoru tekstova koji prate fotografije u opsežnoj i lijepoj knjizi koja opisuje svijet čovjeka koji je svoj život posvetio kamenu, prešavši put od "majstora klesara do giganta u svom zvanju koji može isklesati i najfiniji ornament i voditi najveći poslovni pothvat, a opet živjeti samozatajno".