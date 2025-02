Croccantino avantura za mlade koji žele okusiti nove poslovne prilike

A što ako ovo ljeto donese više od običnog odmora? Što ako baš ove godine postane iskustvo koje oblikuje našu budućnost? Upravo takvu priliku za novim ljetnim poslovnim izazovima nudi hrvatski slastičarski brend Croccantino, koji ovog ljeta poziva mlade da dožive novo poslovno i životno iskustvo na Pelješcu. Zavirili smo iza kulisa ove obiteljske radionice i razgovarali s članovima tima – onima koji su već iskusili rad u Croccantinu i onima koji se pripremaju za još jednu pelješku ljetnu avanturu. Donosimo njihove priče i iskustva iz prve ruke…

Foto: Lea Botica



Croccantino: Priča o ljubavi, tradiciji i sladoledu

Marija Antunović i Ivan Borac nisu samo imena iza brenda Croccantino – oni su srce, duša i vizionari jednog od prvih zanatskih sladoleda u Hrvatskoj. Marija se vratila na svoj rodni Pelješac, osjećajući duboku povezanost s otočkom tradicijom i okusima koje je pamtila iz djetinjstva. Ivan je, pak, prvim posjetom Pelješcu odlučio ostati i pridružiti se obiteljskoj priči koja je danas postala sinonim za ručno rađeni sladoled iznimne kvalitete. Njihov sladoled nije samo desert, već iskustvo koje prenosi emociju. Svaka kuglica nosi pečat tradicije i pažljivo biranih sastojaka. Bademi, smokve, med, domaći limuni i najfinija čokolada postaju osnova sladoleda koji se ne zaboravlja. Sve se radi ručno, s pomno odabranim sastojcima lokalnih proizvođača, bez aditiva i konzervansa. Ususret novoj sezoni, na Pelješcu su spremni dočekati nove članove tima.

Foto: Lea Botica

"Želimo ponuditi mladim ljudima ljetne gušte životnog iskustva, biti korak do cilja na njihovom poslovnom putu, naučiti ih poslu, ali i životu. Croccantino nije samo posao, to je prilika za osobni rast, učenje i razvijanje vještina u okruženju koje njeguje zajedništvo, pruža podršku i potiče kreativnost. U Croccantinu već više od 10 godina okupljamo ljude koji nerijetko postaju dio obitelji i upravo takvo zajedništvo, atmosferu i kulturu želimo podijeliti s onima koji su spremni rasti s nama", izdvojila je Marija Antunović, objašnjavajući kako je posao u Croccantinu puno više od samog rada.



Prilika za prve korake u karijeri koja donosi rast i učenje

Za ove mlade poduzetnike, Pelješac predstavlja svojevrsnu žilu kucavicu njihovog cjelokupnog procesa proizvodnje – mjesto gdje je sve počelo 2014. godine, ali i mjesto gdje su Marijini roditelji još 1995. pokrenuli proizvodnju slastica i pekarskih proizvoda. Ove godine, Croccantino širi svoj tim i otvara više od 20 novih sezonskih radnih mjesta na četiri lokacije na Pelješcu. Traže se prodavači sladoleda, pomoćno osoblje u proizvodnji, slastičari, pekari i oni koji su spremni učiti i rasti u okruženju gdje se znanje nesebično dijeli. Rad počinje u svibnju, lipnju ili srpnju, ovisno o poziciji, a za one koji nisu s Pelješca osigurani su smještaj, režije i obroci.

Foto: Lea Botica

Prilika je to za mlade ljude ne samo da zarade, već i steknu neprocjenjivo iskustvo rada u dinamičnom okruženju, uz mentorstvo iskusnih zanatlija koji su s njima već iz sezone u sezonu. Jedna od njih, Iva Pernjek, koja je svoje prve poslovne korake napravila u pelješkoj radionici još kao studentica, podijelila je s nama svoje iskustvo rada u Croccantinu. Ova simpatična Slavonka prvi je put stigla na Pelješac 2020. godine, a upravo joj je sezonski rad u Croccantinu promijenio život – zaljubila se u Pelješčanina i sam Pelješac. Svako ljeto kasnije provodila je radeći u njihovoj slastičarnici, a prošle godine donijela je odluku o trajnom preseljenju.

"Prije nego što sam stigla na jug, detaljno sam istražila sve što sam mogla o Croccantinu – njihovu specialty kavu, gelato, sourdough kruh… No tek kada sam ih okusila i osjetila njihove mirise, u potpunosti su me osvojili – i znala sam da sam na pravom mjestu. Puno nepoznanica i nedostatak znanja o svemu tome pomalo su me plašili, ali već pri prvom kontaktu s ekipom čuješ: Ne brini, sve ćeš to usput naučiti, bitno je da imaš želju i dobru volju. I zaista je bilo tako. Kroz upijanje znanja i uhodavanje u posao, sve ono što mi je u početku djelovalo zahtjevno ubrzo je postalo dio moje svakodnevice. Da je uvijek bilo lako – nije. Temperature su visoke, red za najfiniji gelato sve je duži, narudžbe se gomilaju, gosti postaju nestrpljiviji… Ali kad imaš osmijeh na licu i vjeruješ u snagu tima, posao odmah postaje lakši!" – naglasila je Iva Pernjek.

Foto: Lea Botica

Jedan od zadovoljnih članova Croccantino tima je svakako i Nikola Kaluđerović koji je prvi put došao na Pelješac s ciljem da odradi sezonu, ali ljudi, okruženje i atmosfera su ga potpuno osvojili i odlučio je ostati raditi cijelu godinu. „Jedna sezona bila je dovoljna da shvatim kako je Pelješac mjesto gdje želim biti. Nakon prvih 15 dana rada, nisam mogao zamisliti ostati ponovno samo jednu sezonu – odlučio sam ostati cijelu godinu! More mi je na dohvat ruke, a ekipa je tu za sve – košarka, board gaming, hiking… Kad se zabavljamo – zabavljamo se, ali kad radimo, fokusiramo se i dajemo najbolje od sebe! Vjerujem da gosti to prepoznaju i vraćaju se, ne samo zbog najboljeg gelata, već i zbog jedinstvene atmosfere.“ – izdvojio je Nikola Kaluđerović.



Ružičasta očekivanja: Predanost poslu kao imperativ

Iako na prvi pogled sve zvuči idilično – sunce, more, neotkrivene pelješke plaže, posao u Croccantinu zahtijeva odgovornost, predanost i ozbiljan pristup radu. Ovdje ne traže zaigrane avanturiste koji usput žele nešto odraditi, već one koji su istinski spremni raditi, biti dio tima, rasti kroz rad i izgraditi iskustvo koje će im koristiti cijeli život. Mladi koji su do sada imali priliku raditi u Croccantinu ističu da je iskustvo koje su stekli daleko više od običnog posla. Kažu kako im je rad u ovoj obiteljskoj radionici otvorio nove perspektive i pomogao im u oblikovanju njihovih budućih karijera.

Da iskustvo rada u Croccantinu može biti mnogo više od ljetnog posla, iz prve ruke potvrdila nam je Andrea Smolić, kojoj je upravo takvo iskustvo promijenilo pogled na karijeru i osobni razvoj. Njezina priča nekima bi mogla zvučati nestvarno, ali za nju je bila itekako stvarna. S mindsetom koji je stekla u Croccantinu nastavila je rasti, a njezini rezultati pokazali su se impresivnim – u samo tri i pol godine od odvjetničke vježbenice postala je odvjetnica, a danas je junior partner u jednom od najvećih odvjetničkih društava u Hrvatskoj.

Foto: Lea Botica

„Croccantino je mjesto koje pruža priliku mladima s ambicijom i idejama. Od prvog dana osjetila sam da se moj trud i inicijativa cijene, a rad pod pritiskom – pogotovo tijekom vrućih ljetnih dana kada su gužve na vrhuncu – naučio me kako ostati smirena, organizirana i učinkovita. Nije lako, fizički je zahtjevno, ali nalaziš se na jednom od najljepših mjesta na svijetu i radiš s ljudima koji vjeruju u tvoj potencijal. Ujedno mogu potvrditi da šefovi ovdje nisu samo poslodavci – oni su mentori. Njihov pristup mi je dao sigurnost i motivaciju da se usudim tražiti više od sebe. Za mene, Croccantino nije bio samo posao – bio je prekretnica koja mi je dala vještine, samopouzdanje i mindset za sve što je uslijedilo, ali i prijateljstvo za cijeli život." – zaključila je Andrea Smolić.

Ako se prepoznajete u ovoj priči, Croccantino vas poziva da se prijavite na posao@croccantino.com, postanete dio njihovog tima i već sada počnete planirati svoju novu ljetnu avanturu.