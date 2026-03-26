Crnogorka zbog ljubavi napustila Beograd i krenula od nule: Danas u Zadru vodi salon koji osvaja grad

Jedna selidba zbog ljubavi za Crnogorku Jovanu Parić značila je puno više od promjene adrese – postala je početak potpuno novog životnog i poslovnog poglavlja. Kada se prije nekoliko godina iz Beograda preselila u Zadar, diplomirana kozmetologinja iza sebe je već imala više od 20 godina iskustva, rad u struci i edukaciju na prestižnoj francuskoj akademiji. Ipak, dolazak u novi grad za nju je značio novi početak i priliku da izgradi nešto vlastito. Danas je vlasnica modernog kozmetološkog centra koji je u kratkom vremenu postao jedno od najtraženijih mjesta za napredne tretmane ljepote u Zadru. Paralelno s razvojem posla, njezin se privatni život također brzo mijenjao te je u samo dvije godine postala majka dviju djevojčica.

No, preseljenje joj je donijelo i neočekivan izazov. Suočila se s naglim i ozbiljnim opadanjem kose, što ju je potaknulo na potragu za rješenjem. Upravo ju je to iskustvo dovelo do profesionalnog diodnog lasera za stimulaciju rasta kos, tretmana koji joj je, kako kaže, promijenio život. Iz tog osobnog iskustva rodila se i poslovna ideja. Ono što je najprije tražila za sebe, danas nudi i drugima kroz svoj centar, koji je postao prepoznatljivo ime na zadarskoj beauty sceni. Nekoliko godina nakon preseljenja, Jovana Parić uspješno spaja privatni i poslovni život. Ljubav ju je dovela u Zadar, a znanje, iskustvo i upornost pretvorili su tu odluku u jednu od najboljih u njezinu životu. Svoje iskustvo sada dijeli i na TikToku, gdje je okupila zajednicu pratitelja zainteresiranih za njegu i beauty savjete.