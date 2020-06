'Crncima platite za sve patnje – to je 14 tisuća milijardi dolara'

Za SAD se često kaže da je ekspres-lonac. Društvo puno energije, ali s divljim dijelovima i s istočnim (ili iskonskim) grijehom (peccatum originale originatum). Taj izraz da u Americi postoji “iskonski grijeh” upotrijebio je prije nekoliko dana demokratski predsjednički kandidat Joe Biden misleći na ropstvo koje ostaje rana društva bez obzira na to što je ukinuto i što postoje, na papiru, jednaka prava za sve američke građane. Policija često upotrebljava silu, pa svako toliko njihova brutalnost izaziva pobune – ekspres-lonac tad eksplodira.

Biskupica šokirana Trumpom

Najteža eksplozija bila je 1992. u Los Angelesu zbog slučaja Rodneya Kinga (afroamerički taksist kojeg je policija pretukla) u kojoj je poginulo 63, a ranjeno više od 2400 ljudi. Bilo je i prije i poslije nasilja nad Afroamerikancima, a sada je ubojstvo Georgea Floyda dovelo do erupcije i pravog gerilskog rata u mnogim američkim gradovima. Mnoge su savezne države (23 dok ovo pišemo), nakon Minnesote, pozvale upomoć Nacionalnu gardu. Mobilizirano je čak 17.000 gardista. A, anarhisti i pripadnici pokreta supremacije bijelaca, žele izazvati još veći kaos. Uza sve to postoji i opasnost da se u “američki lonac” umiješaju i druge države, prije svega Rusije, kako bi se destabiliziralo Ameriku. Takav pokušaj već je viđen 2016.

Nevjerojatno širenje koronavirusa, koji je odnio više od 105.000 života i zarazio gotovo dva milijuna osoba te bez posla ostavio 40 milijuna ljudi, utječe još više na stanje u američkom društvu. SAD se nalazi u najvećem mraku od Drugoga svjetskog rata, a predsjednik mu je Donald Trump koji, umjesto da umiruje ljude, upotrebljava slogane koje je izgovarao šerif u Miamiju prije 50 godina: “Pucajte na otimače” (na one koji, koristeći se kaosom, kradu iz trgovina). Guvernerima saveznih država Trump poručuje da će, ako ne budu blokirali pobunu, u njihove države poslati vojsku da puca na buntovnike. Trump se pritom poziva na zakon iz 1807. kada je predsjednik Thomas Jefferson, jedan od otaca SAD-a, uz Kongres, donio taj zakon, ali s potpuno suprotnom namjerom od one koju sada tumače pravni savjetnici Bijele kuće. Naime, na osnovi tog zakona predsjednik SAD-a ne može poslati savezne snage u države ako to ne zatraže guverneri tih država. Trumpovi savjetnici izokrenuli su tumačenje zakona. Uostalom već smo navikli da Trump pokušava zakone tumačiti onako kako mu odgovara.

Izraz Commander in chief, kako se još naziva američkog predsjednika, Trump doslovno tumači, pa drži kako može o svemu odlučivati. Tako je odlučio da se prosvjednike rastjeruje suzavcem i konjima, a onda, valjda, u želji da pokaže svoju dobrotu, slika se s Biblijom u ruci ispred crkve Saint John Epyscopal Church koja se nalazi nedaleko od Bijele kuće kamo je bio sklonjen u bunker.

– Zemlja ponovno postaje snažna – rekao je jučer Trump s Biblijom u ruci, a i crkva je proteklih dana oštećena u prosvjedima zbog smrti Floyda. Prosvjedi su stigli blizu Bijele kuće, a crkvu St. John nazivaju i “predsjedničkom” jer su u nju odlazili američki predsjednici.

Na snimci se vidi Trump kako hoda do crkve okružen agentima u protuterorističkoj odjeći koji su nešto ranije razjurili mirne prosvjednike. Biskupica Washingtona Mariann E. Budde nazočila je sceni i kazala da svećenici nisu bili obaviješteni o dolasku predsjednika Trumpa te je kritizirala upotrebu suzavaca i zaglušujućih granata za rastjerivanje mirnih demonstranata da bi se “zajamčio” mirni prolazak predsjedniku. Budde se na tom položaju nalazi od 2011., a prethodno je 18 godina provela u Minneapolisu. Proteklih dana napadala je “zapaljivu retoriku” predsjednika Trumpa, a sada je bila još oštrija. U priopćenju je dala do znanja da ne podržava ni na koji način “zapaljivi odgovor predsjednika naciji koja je ranjena i u žalosti” jer poštuje vrijednosti “našeg Spasitelja koji je živio nenasilni život i u ljubavi za bližnjega”. Zatražila je pravdu za Floydovu smrt.

Uz oko 17.000 pripadnika Nacionalne garde spremni su intervenirati i agenti raznih saveznih agencija, od FBI-a nadalje. Sve se više upotrebljava oružje, a Trump je pokušao odgovornost za nerede, osim na uvijek krive novinare, svaliti i na skupinu krajnje antifašističke ljevice Antifa. Dakako, svatko na svoj način želi iskoristiti tu napetu situaciju i baca se dodatni benzin na vatru. Osnovno pitanje koje si postavljaju mnogi američki građani jest kako smiriti situaciju jer zasigurno se neće smiriti prijetnjama i napadima.

Uhićenje policajaca u Minneapolisu koji su usmrtili Floyda nije smirilo duhove jer se sada raspravlja i o tome trebaju li biti optuženi za prvostupanjsko ili drugostupanjsko ubojstvo, je li do njega došlo s nakanom ili ne itd. Utemeljitelj televizijske postaje BET (Black Entertainment Television) afroamerički milijarder Robert Johnson kaže da, ako se Amerika želi pomiriti s Afroamerikancima, treba svima isplatiti naknadu za patnje kroz koje je prošla ta etnička manjina od vremena ropstva do sada.

‘Američki ekspres-lonac’

Johnson drži da bi iznos naknade trebao biti oko 14 tisuća milijardi dolara, što je dvije trećine američkog BDP-a. Ne zna se kako je došao do toga iznosa, ali drži da je pravedan u odnosu na 200 godina nepravdi kroz koje je prošla crnačka etnička skupina. Podsjetimo da su oni bili silom dovedeni iz Afrike u Ameriku kao robovi. Robovlasnički sustav službeno je ukinut 1865. poslije Američkoga građanskog rata, ali u društvu, odnosno u glavama nekih bijelaca još postoji uvjerenje kako boja kože određuje nečiju vrijednost.

Možda će naknada štete postati i jednim od predmeta diskusije u predizbornoj kampanji jer bilo je kandidata za Bijelu kuću koji su već to pitanje iznosili. Istina postoji i mnogo onih koji drže kako se time ne bi ništa riješilo jer je potrebno izmijeniti mentalitet u američkom društvo, prevladati onaj “istočni grijeh”.

Situacija se svakako neće popraviti Trumpovom retorikom, koja je uvijek ratna i uvijek protiv nekoga. Trump traži neprijatelja kako bi pokazao da je on u pravu. U klimi građanskog rata naročito se napadaju novinari, a napadaju ih i prosvjednici i Trump. Do sada je bilo više od stotinu fizičkih napada na novinare.

Kako zatvoriti američki lonac? Američki pjevač Ben Harper (50), kojem je majka bijele, a otac tamne puti, gostujući ovih dana na talijanskoj TV postaji La7, na pitanje o situaciji nastaloj nakon ubojstva Floyda odgovorio je kako uopće ne želi ući u raspravu o dobrima i zločestima, već da treba izaći iz tog mentaliteta podjele.