Čovjek zapeo kraj Majskih Poljana: Do njega nitko ne može doći već tjedan dana

Vojska još uvijek nije uspjela doći do jednog čovjeka koji je zaglavio u Majskim Poljanama u zaseoku Brnjeuška nakon potresa.

Riječ je o kako kaže dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić, gospodinu Radi Lončareviću. Navodno je ostalo još stotinjak metara puta. Prema informacijama, čovjek je tamo zapeo, javlja 24sata.

Video: Video potresa u Sisku: Čuje se rušenje pročelja bolnice, ljudi u autima nisu znali što se događa

Rade je '61. godište, živ je, do njega su se probili HGSS-ovci, i sad je potrebno 850 metara probit do njega. Reporteri 24sata su također pokušali doći do njega, ali su ih mještani odvratili jer je put neprohodan, kako kažu, čak i za traktor, a kamoli za naše vozilo.

Podsjetimo, dogradonačelnica Bakšić Mitić je u ponedjeljak navečer rekla kako je još jedan mještanin "zapeo" i da tjedan dana nitko nije mogao doći do njega, no da je vojska uspjela ipak doći. Kada ih je vidio, čovjek se rasplakao.