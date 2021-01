'Nemojmo očekivati da će nakon ovakvog potresa cijela županija odmah izgledati kao apoteka'

Premijer Andrej Plenković održao je sastanak s novim stožerom te je ponovno obišao Petrinju, a tijekom dana obići će i ostala područja u Sisačko-moslavačkoj županiji koja su pogođena razornim potresom.

– Dobro je da se strukturira cijela organizacija aktivnosti nakon potresa, s osnivanjem stožera smo dali dodatni doprinos kako bi integrirali aktivnosti nacionalne, županijske i gradske. Medved će biti svakoga dana ovdje na terenu, jako je dobra suradnja s gradom i županijom. Obići ćemo sva mjesta da steknemo dojam što možemo još učiniti za sve kojima je potrebna pomoć. Radimo na iznalaženju financijskih sredstava, primili smo oko 59 milijuna kuna, što je veliki iznos. Crveni križ dobio je više od 35 milijuna kuna, odaziv je velik, cijenimo napore koje su mnogi naši sugrađani dali u naporima ovdje po selima i kućanstvima kojima je trebala pomoć – rekao je Plenković.

Odgovorio je na pitanje zašto je stožer osnovan nakon šest dana.

– Sam zakon o sustavu civilne zaštite govori o načelu postupnosti. Bili smo tu unutar sat vremena, nismo mogli steći konkretan uvid u razmjere šteta koji su pogodili županiju. Nema aktera iz državne nadležnosti koji nije bio na licu mjesta i radio svoj posao. Načelo postupnosti jako je važno i trebaju ga svi razumjeti, to tako funkcionira. Mi smo zadnjeg dana proračunske godine pronašli 120 milijuna interventne pomoći – rekao je i naglasio:

– Načelo postupnosti podrazumijeva da se ide postupno, mi smo to donijeli jučer, šest dana nakon potresa. Vlada je održala svoju sjednicu jučer. Otklanjam pokušaje demontiranja države. Država je u ovoj godini koja je iza nas pokazala snagu da pomogne svakom građaninu i da pomogne gospodarstvu, to se nije dogodilo nikada. Ovo je drugi snažan potres u samo devet mjeseci, velika je razlika između grada Zagreba i ovoga što se dogodilo ovdje. Zbog toga smo osnovali Stožer da vlada podupre aktivnosti. Drago mi je zbog svakog građanina koji je pomogao, to je prava solidarnost. Cilj je da se sada to sve strukturira. Što se tiče dezinformacija, živimo u vremenu interneta, društvenih mreža, tko to može kontrolirati. No, treba objektivno sagledati što je svaki od resora napravio, a da ne govorimo na lokalnoj razini.

Istaknuo je i kako mnogi ljudi ne žele otići sa svojih posjeda.

– Imamo ljude u ruralnim sredinama, mnogi imaju stoku, životinje, pa ne žele ići u privremeni smještaj, ne žele napuštati svoje domove bez obzira na to u kakvoj su situaciji. Nemojmo očekivati da će nakon ovakvog potresa cijela situacija u županiji izgledati kao da ste došli u apoteku. To nije realno. Ovo je velika nepogoda – rekao je.

Ponovio je kako nadležne institucije moraju ispitati obnovu nakon rata.

VIDEO Video potresa u Sisku: Čuje se rušenje pročelja bolnice, ljudi u autima nisu znali što se događa