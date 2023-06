Čokolina, Žućko, Inja, Borko i Sunčana traže novi dom

Cijeli svoj život Zagrepčanka Ružica Pađen pomagala je drugima, i ljudima i životinjama. Svima kojima je briga za životinje 'u krvi' poznata je i kao jedan od gradskih mačkarica. A ona sama prisjeća se da je sve počelo još negdje 80-tih godina prošlog stoljeća, kad je kupovala hranu tadašnjim mačkaricama. U 2005. osnovala je udrugu S.O.S. za mace, a na Knežiji je zahvaljujući njezinim naporima otvoreno prvo od 16 hranilišta za ulične mačke. Na istom hranilištu prije nekoliko dana pronašla je novu macu, netko ju je izbacio i ostavio.

– Dopušta mi da je milujem, ne bi je bilo teško ni uhvatiti – govori nam gospođa Ružica. No, kamo s njom i gdje je smjestiti kad i sama već u svom stanu ima previše mačaka o kojima se teško brine. Sustigle su je godine, sve teže odlazi i do hranilišta. Voljela bi, kaže nam, udomiti barem mlađe mačke, one koje imaju više od 12 godina teško će pronaći novi dom. Što će biti s njima kad ona više ne bude mogla, ili kad je ne bude, teško joj je o tome i pričati. Svjesna je da stan u kojem živi nije njezin i da brigu o mačkama neće preuzeti nitko iz njezine obitelji. S ulice spasila i više od 3000 maca, sada i sama treba pomoć.

Iako je svjesna da će to biti jako teško, voljela bi da Čokolina i Žućko pronađu zajednički dom.

– Imaju otprilike dvije godine pa ih je i to povezalo. Čokolina je hrabrija pa se i Žućko uz nju osjeća sigurnije i prilazi ljudima. Inače je on veseo mačak i voli pričati, ali novih ljudi se boji. Bilo bi mu jako teško da se razdvoje – govori nam. Za Inju pak kaže da je jako draga i komunikativna maca, no naučena je na život uz nju i treba udomitelje koji će biti strpljivi, koji će Inji dati dovoljno vremena da se prilagodi novom životu.

U njezinom domu živi i Borko, mačak koji je zagazio u osmu godinu života i dva puta je ostavljen. Prvi puta je spašen s ulice, a drugi puta od ulice ga je spasila upravo gospođa Ružica.

– Poznavala sam njegovu vlasnicu i kad je ona umrla nasljednici su me nazvali i pitali hoću li ga uzeti. Nisu se htjeli brinuti o njemu, ali nisu ga baš mogli izbaciti na ulicu – opisuje nam mačka i kaže da je izrazito nježan i dobar.

Macu Sunčanu, kaže nam gospođa Ružica, pronašli su u blizini Vjesnikova nebodera. Bez problema su je uhvatili, a onda su veterinari otkrili da je zaražena FIV virusom, što znači da ima mačju sidu. S obzirom na to da je posljednja pridošlica, mace starosjedioci nisu oduševljene što je stigla k njima pa živi prilično izolirano.

– Jako je umiljata i čezne za maženjem, a ja joj to sve manje mogu pružiti – ističe gospođa Ružica. I nije problem taj FIV, jer Sunčana može živjeti s drugim mačkama, kastrirana je pa nema bojazni od takvog načina prenošenja virusa, a nije ni agresivna, ali ljudi odustaju od udomljavanja čim čuju riječ sida.

Gospođi Ružici u brizi za mačke pomažu i druge volonterke udruge. Za dodatne informacije o mačkama i kako ih udomiti možete nazvati volonterku Borku na 091/76-30-691.