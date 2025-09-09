Česi objavili: Razbili smo opasnu špijunsku mrežu koja se gradila u Europi

Mrežu špijuna koju je u Europi gradila Bjelorusija razotkrile su obavještajne službe Češke, Mađarske i Rumunjske, priopćila je u ponedjeljak češka protuobavještajna agencija. Češka agencija, poznata kao BIS, u priopćenju je navela da je tim europskih agenata otkrio špijune iz bjeloruske sigurnosne službe KGB u nekoliko europskih država. Među njima se nalazio i bivši zamjenik ravnatelja moldavske obavještajne službe SIS, koji je KGB-u predavao povjerljive informacije, obavještava CNN.

Češka je također protjerala bjeloruskog agenta koji je djelovao pod diplomatskim pokrićem. Tom je osobi naloženo da napusti Češku Republiku u roku od 72 sata, priopćilo je u ponedjeljak češko Ministarstvo vanjskih poslova. Prema navodima češke agencije, Bjelorusija je uspjela uspostaviti mrežu zahvaljujući tome što se njezini diplomati mogu slobodno kretati po europskim državama. „Kako bismo uspješno suzbili ove neprijateljske aktivnosti u Europi, potrebno je ograničiti kretanje akreditiranih diplomata iz Rusije i Bjelorusije unutar schengenskog područja“, izjavio je u priopćenju ravnatelj BIS-a Michal Koudelka. Agencija zasad nije iznijela više pojedinosti.

Rumunjska agencija za borbu protiv organiziranog kriminala, DIICOT, priopćila je u ponedjeljak da je provela uhićenje 47-godišnjeg osumnjičenika na temelju naloga za izdavanje zbog optužbi za izdaju. Osumnjičenik je ranije obnašao rukovodeće dužnosti u moldavskoj službi SIS. Navodno je odavao državne tajne bjeloruskim obavještajcima, što bi, prema DIICOT-u, moglo „ugroziti nacionalnu sigurnost“. Rumunjska agencija dodala je da se moldavski osumnjičenik – čije ime nije objavljeno – između 2024. i 2025. godine dvaput sastao s bjeloruskim špijunima u Budimpešti, te da postoji „osnovana sumnja“ da su ti sastanci uključivali „prijenos uputa“ i razmjenu novca za pružene usluge.

Tijek međunarodne istrage nadzire agencija Europske unije za pravosudnu suradnju, Eurojust. Bjelorusijom upravlja autoritarni predsjednik Aleksandar Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina. Lukašenko je Rusiji dopustio korištenje bjeloruskog teritorija kao polazišta za opsežnu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. godine, a kasnije je dopustio i razmještaj ruskih taktičkih nuklearnih projektila.