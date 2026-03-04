Nije zaboravljen slučaj: Kujundžiću prijetili smrću zbog PET/CT-a

Ustrajno dokazujući kako je nužno da država nabavi PET/CT uređaje za javni zdravstveni sustav umjesto da desetljećima za PET/CT skeniranja plaća milijune eura privatnoj poliklinici, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin proteklih je dana izjavila nešto što je mnoge šokiralo. Kazala je da su bivšem ministru zdravstva Milanu Kujundžiću prijetili smrću kad je htio prestati ugovarati s Medikolom i nabaviti ove uređaje hrvatskim kliničkim bolničkim centrima. Kujundžić više ne radi u javnom zdravstvu, nego u svojim dvjema privatnim klinikama, i nije raspoložen javno govoriti o ovoj temi, na kojoj je 2019. kao ministar inzistirao. Nabavu četiri PET/CT uređaja inicirao je i na Vladi, no bezuspješno.

Potkraj svog mandata javno je govorio kako su mu zbog njegova inzistiranja na kupnji državnih PET/CT uređaja prvo stizale dobronamjerne primjedbe, a potom je dobio i izravnu prijetnju, što je tada i prijavio policiji. "Usprkos upozorenjima i prijetnjama krenuo sam u nabavu PET/CT uređaja kako bi se država riješila monopola privatne tvrtke, o čemu bi Vlada ovih dana trebala donijeti odluku", izjavio je Kujundžić u siječnju 2020., samo kratko nakon što je odstupio s ministarske dužnosti nakon nekretninske afere, a prenio je Večernjak.

Kad mu je kao ministru, naime, na stol došao ugovor s Medikolom koji je trebalo produljiti, zapitao se koliko bi koštala nabava PET/CT uređaja za hrvatske bolnice. Tražio je te podatke od financijske službe Ministarstva financija. Rečeno mu je da bi uređaji koštali oko 50 milijuna kuna, a izgledno i 10-15% jeftinije kad se proizvođači počnu nadmetati. Medikolu se u to vrijeme plaćalo 60 milijuna kuna svake godine. Nakon toga Kujundžić je naručio studiju isplativosti nabave uređaja za četiri hrvatske bolnice.

"U za njega najnepovoljnijem mogućem trenutku, usred osjetljivog procesa rekonstrukcije Vlade, kada premijer Andrej Plenković sagledava komu se sve od svojih ministara treba zahvaliti na dosadašnjoj suradnji, ministar zdravstva Milan Kujundžić proizveo je novu veliku aferu koja budi golemu sumnju da je naumio netransparentno potrošiti najmanje šezdeset milijuna kuna novca poreznih obveznika. Brzopleto je, nepripremljeno i prema svemu sudeći manipulativno pokušao inicirati jednu spornu nabavu skupocjene medicinske opreme, u procesu oko kojeg postoje brojna suprotstavljena mišljenja, zainteresirane strane i druge kontroverze, pa je Plenković zajedno sa svojim suradnicima taj proces u najmanju ruku privremeno zaustavio", pisao je Nacional u srpnju 2019.. Anonimni izvor u tom je tekstu vrlo detaljno opovrgnuo računicu iz studije isplativosti prema kojoj bi nabava četiri uređaja donijela uštedu, a iz Medikola su ustvrdili da je takva investicija za državu u tom trenutku potpuno neopravdana, kao i da istodobno predstavlja udar na Medikolovu investiciju, budući da su oni u tom trenutku bili u procesu zanavljanja opreme.

Istodobno su neimenovani izvori problematizirali ishitrenost nabave uređaja u vrijeme kad su dugovi prema veledrogerijama eksplodirali, a kao sporno se isticalo i to što je bilo predviđeno da će se uređaji platiti novcem iz proračuna, iako postoji mogućnost djelomičnog financiranja novcem iz fondova EU. Kujundžić je tada uzvratio kako se radi o "naručenom članku za privatnu ustanovu, koja je u čudnim vremenima i na čudnovat način dobila ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a time i monopol. Od 2007. godine oni jedini imaju PET/CT aparate kojima se postavljaju dijagnoze metastaza tumora. Oni su zarađivali silan novac, oko 40 milijuna kuna godišnje", citirala ga je Hina u tekstu koji je vidljiv na stranicama Vlade RH. Kujundžićev prijedlog skinut je s dnevnog reda Vladine sjednice, a iako je on predviđao da će biti prihvaćen na jesen, to se nije dogodilo. Početkom 2020. je smijenjen, a dolaskom pandemije priča o PET/CT uređajima je pala u zaborav.

Ivana Kekin ponovno problematizira to što se gotovo dvadeset godina za najveći broj PET/CT pretraga plaća isključivo jednoj privatnoj poliklinici i time omogućuje odljev javnog novca u privatne džepove, umjesto da jačamo javni zdravstveni sustav. Njezine su oštre optužbe naišle tek na mlaku najavu resornog ministarstva da će napraviti analizu stanja i onda procijeniti što poduzeti. Inicijativu je, međutim, preuzeo Medikol i pozvao medije da se njima obrate "kako bi dobili cjelovitu sliku". A ta slika će, uvjeravaju, pokazati da je javno-privatno partnerstvo između njih i države u PET/CT pretragama za državu – dvostruko povoljnije.