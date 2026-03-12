Brzi kolaps La Niñe pokreće masovnu globalnu promjenu za 2026. godinu, evo što se sve očekuje

U tijeku je masovni globalni pomak vremena, s obzirom na to da se višegodišnja La Niña raspada te otvara put El Niñu koji se brzo razvija. Posljednje analize pokazuju značajno podzemno zagrijavanje u Tihom oceanu što, kako pojašnjava Severe Weather Europe, signalizira da će se vjerojatno pojaviti snažan događaj koji bi do kraja 2026. mogao dosegnuti status Super El Niña. Intenzivno zagrijavanje Tihog oceana može promijeniti globalnu mlaznu struju i pokrenuti domino-efekt koji se proteže preko Sjeverne Amerike, Europe i ostatka svijeta.

ENSO (El Niño Southern Oscillation) područje je ekvatorijalnog Tihog oceana koje se mijenja između toplih i hladnih faza. Obično dolazi do promjene faze u razdoblju od oko jedne do tri godine. Oceanske anomalije ne donose samo glavni utjecaj na globalno vrijeme, već mogu ukazati i na promjene u globalnom vremenskom sustavu. Hladna ENSO faza zove se La Niña, a topla faza El Niño. Svaka od njih ima različit utjecaj na tlak i vrijeme. ENSO prelazi između faza pod utjecajem tropskih pasatnih vjetrova. Oni su stabilni i postojani, a obično pokreću ili zaustavljaju određenu fazu.

Kada se istočni pasati pojačaju, mijenjaju površinske oceanske struje i počinju gurati vodu s istoka prema zapadu. To pomiče toplu površinsku vodu prema zapadu, dovodeći dublju i hladniju vodu bliže površini da je zamijeni, pokrećući La Niñu. No, kada se pasati oslabe ili obrnu, zapadni tok potiče toplije temperature površine oceana, preokrećući oceansko hlađenje i pokrećući topli El Niño. Prema prognozama, očekuju se nastavak zapadnih pasata koji se šire preko Tihog oceana te dodatno potiču pojavu El Niña.

Hladna La Niña dosegnula je vrhunac u prosincu te se počela raspadati. Na zapadu se, na dubini od oko 100 do 250 metara, razvio ogroman podzemni topli bazen koji se sada kreće prema istoku te erodira podzemnu hladnoću. El Niño će vjerojatno dosegnuti vrhunac tijekom zime, donoseći svoj glavni utjecaj tijekom sezone 2026./2027. preko Sjedinjenih Država, Kanade i Europe.

Najnovije prognoze pokazuju visok potencijal za Super El Niño, no to će se sa sigurnošću moći prognozirati tek za nekoliko mjeseci. Super El Niño razlikuje se od normalnog jer zagrijavanje u Tihom oceanu postaje intenzivnije, što rezultira još jačim utjecajem na globalno vrijeme. To može dovesti do mnogo ekstremnijih vremenskih pomaka, pretvarajući tipične sezonske promjene u masovne poplave, teške suše i značajno promijenjene putanje oluja.

El Niño će se vjerojatno pojaviti do ljeta, ali njegov utjecaj obično nije trenutačan. U proteklim godinama kada je situacija bila slična, iznad zapadne Europe i istočnog Sjevernog Atlantika bio je prisutan nizak tlak. Naime, položaj niskog tlaka iznad istočnog Sjevernog Atlantika može donijeti normalne do ispod normalnih ljetnih temperatura zapadnoj Europi. Prema dugoročnim prognozama tlaka za ljeto, vidljiv je sličan uzorak kao ranijih godina. To ukazuje na to da će atmosfera vjerojatno proći kroz sličan razvoj. Što se tiče središnjeg i istočnog dijela kontinenta, uvjeti bi trebali biti topliji.

El Niño će utjecati i na nadolazeću sezonu uragana na Atlantiku. El Niño smanjuje broj uragana i tropskih sustava jer donosi viši tlak na Atlantik, jače smicanje vjetra i stabilniju atmosferu, sprječavajući oluje da se pojačaju u velike sustave. Podaci pokazuju da su zime El Niña bile toplije od uobičajenih preko Kanade i dijelova sjevernih Sjedinjenih Američkih Država. Istovremeno, hladnije temperature prevladavaju nad zapadnim, južnim i istočnim dijelovima SAD-a. I Europa osjeća utjecaj El Niña zimi, no on je ublažen preko anomalija tlaka Sjevernog Atlantika. Gledajući anomalije temperature za Europu, neke godine pokazuju hladan zimski trend nad sjevernim dijelovima kontinenta koji se povremeno širi prema zapadnim i središnjim dijelovima.