Izmjene zakona o zaštiti potrošača na dnevnom redu sjednice Vlade

Na dnevnom redu sjednice Vlade su izmjene Zakona o zaštiti potrošača, a radi usklađenja s europskim zakonodavstvom. Implementacijom tri EU direktive uvode se nove obveze trgovaca u informiranju potrošača, jasnije određivanje i isticanje maloprodajnih cijena tijekom sniženja, uređuje se obveza popravaka određene robe od strane proizvođača i osiguranja prava na pristup rezervnim dijelovima. Uvodi se i Europska platforma za popravak te se povećavaju maksimalni iznosi prekršajnih novčanih kazni za trgovce. Jedna od ključnih novina je i uvođenje funkcije za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, tzv. gumba na mrežnim stranicama trgovca, čime se omogućuje raskidanje ugovora jednako jednostavno kao i njegovo sklapanje.