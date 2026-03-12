Naši Portali
Izmjene zakona o zaštiti potrošača na dnevnom redu sjednice Vlade

Autori: vecernji.hr, Hina
12.03.2026.
u 10:55

Uvodi se i Europska platforma za popravak te se povećavaju maksimalni iznosi prekršajnih novčanih kazni za trgovce.

Na dnevnom redu sjednice Vlade su izmjene Zakona o zaštiti potrošača, a radi usklađenja s europskim zakonodavstvom. Implementacijom tri EU direktive uvode se nove obveze trgovaca u informiranju potrošača, jasnije određivanje i isticanje maloprodajnih cijena tijekom sniženja, uređuje se obveza popravaka određene robe od strane proizvođača i osiguranja prava na pristup rezervnim dijelovima. Uvodi se i Europska platforma za popravak te se povećavaju maksimalni iznosi prekršajnih novčanih kazni za trgovce. Jedna od ključnih novina je i uvođenje funkcije za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu, tzv. gumba na mrežnim stranicama trgovca, čime se omogućuje raskidanje ugovora jednako jednostavno kao i njegovo sklapanje.

Vlada Sjednica Vlade

Šibenik: Brzo glisiranje policija kažnjava
NAUTIČKA SEZONA

Od 323 prekršaja ispred Zadra čak 253 napravili stranci: 'Mislili smo da smo dalje od 300 metara od obale i da ne glisiramo toliko brzo'

Vezano uz evidentirana kaznena djela „Ugrožavanje posebnih vrsta prometa“  ukupno je bilo ozlijeđeno osam osoba. U dva događaja se radilo o sudaru dva jet skija, gdje su sudionici zadobili teške i lakše tjelesne ozljede, dok je u jednom događaju došlo do udara glisera u obalu, gdje su osobe koje su se nalazile u gliseru zadobile teške tjelesne ozljede.

