Čikotić: Plaćamo Vladu da bi se rugala s građanima

Mostova saborska zastupnica Sonja Čikotić u četvrtak je optužila Vladu da se ruga s građanima svojom nesposobnošću, što vidi u spornom natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u kojemu je 53 milijuna kuna namijenjenih digitalnoj modernizaciji poslovanja poduzetnika alocirano u samo 35 sekundi.

Čikotić se na konferenciji za novinare u Saboru osvrnula i na najave iz Vlade da će poništiti sporni natječaj.

"U roku deset, odnosno dvanaest sati iz Vlade smo dobili jasnu poruku - plaćamo nesposobnost, plaćamo ih kako bi se rugali s građanima koji, eto, u 35 sekundi nisu uspjeli biti među prvima da dobiju sredstva za projekte", rekla je Čikotić.

Istaknula je da su građani i mali obrtnici plaćali konzultante po 15 tisuća kuna, ukupno 8,9 milijuna, da bi im se potom reklo kako će se evaluirati samo oni iz prvih 35 sekundi. Primjećuje i kako je ministrici EU fondova Gabrijeli Žalac u srijedu bilo prihvatljivo načelo 'tko prvi njegova djevojka', no danas govori da će zabraniti takve natječaje.

Ministrica Žalac uhvaćena je s prstima u pekmezu

"Ministrica je izgleda uhvaćena s prstima u pekmezu, traži izlaz, no način joj je kriv. Ona bi trebala upravljati sustavom, a ne tražiti dežurnog krivca, a njoj je uvijek netko drugi kriv", poručila je Čikotić, Ona je s kolegicom Ivanom Ninčević Lesandrić zatražila hitno sazivanje tematske sjednice saborskog Odbora za regionalni razvoj i fondove EU na temu zaprimanja projektnih prijava, prakse obustave poziva itd.

Na sjednici ćemo rasvijetliti sve točke, najavila je zastupnica koja je vrlo kritična prema metodi 'najbrži prst'. "Suluda je ideja odabrati takvu metodu, sigurno da je u pitanju bila i hardverska oprema, dakle kakvo tko ima računalo i sama brzina veze", rekla je Čikotić.

Naime, natječaj Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT, vrijedan 53,2 milijuna kuna, u srijedu je bio otvoren svega 35 sekundi, pa poduzetnici, čijih 589 prijava nije obrađeno zbog obustave prijava, sumnjaju na nepravilnosti.

Vlada je još jednom poslala antipoduzetničku poruku

"Vlada je još jednom poslala antipoduzetničku poruku, naglasio je Mostov saborski zastupnik Tomislav Panenić.

Moramo osigurati jednak pristup svima, ne može poduzetnik koji ima lošiju komunikacijsku vezu izgubiti dragocjene sekunde, poručio je Panenić.

"Ministarstvo se posipa pepelom, najavljuje poništavanje natječaja, no to nije dovoljno", poručuje je Nikola Grmoja i dodaje kako najavom poništavanja natječaja u Mostu nisu zadovoljni, jer "to priznanje nesposobnosti govori da treba promjena, da nam u Vladi trebaju sposobni, odgovorni i stručni ljudi".