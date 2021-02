Cijepio se predsjednik HGK: 'Nisam preko reda. Ja sam ratni vojni invalid i spadam u rizičnu skupinu'

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović cijepio se protiv koronavirusa te je primio obje doze, prvu 13. siječnja, a drugu 4. veljače. Naveo je kako zbog svojih zdravstvenih problema ne smatra da se cijepio preko reda, no dodaje da bi pričekao da je znao da će cjepiva nedostajati.

"Cijepio sam se 13. veljače prvi put kada je bilo pozivanje na što više ljudi da se cijepi. Ali, ono što ja želim reći za sebe osobno – dakle, ja sam hrvatski ratni vojni invalid zbog teškog oboljenja pluća. Imao sam tešku tuberkulozu. Moram podijeliti to s hrvatskom javnošću, tešku upalni bronhitis, imam blagu astmu, upalne procese, tj. alergijske poteškoće. I zbog toga, naravno, u suradnji i dogovoru s mojim liječnicima i prijateljima liječnicima koje poznajem, rekli su da spadam u rizičnu skupinu i da se što prije pokušam cijepiti”, kazao je Burilović za N1 televiziju.

“Svi liječnici s kojima sam se savjetovao su mi rekli da to učinim što prije. Ja sam to učinio, upravo zato što sam vam rekao, imam teške respiratorne probleme”, dodao je te ustvrdio kako nije smatrao da se cijepi preko reda. Na pitanje kako se uspio cijepiti, naglasio je kako nije tražio cijepljenje preko veze.

“Zvao sam na par mjesta, pitao može li se to napraviti, ukoliko postoji prostora oko doze koje su pristigle i to sam učinio. Nisam tražio vezu, nego sam pitao i naravno da sam kazao što ja imam od problema i pokazao svoju dokumentaciju”, kazao je ne otkrivajući gdje se cijepio.

“Gledajte, to može biti liječnik opće medicine ili zavod. Ali nemojte ipak me dovoditi u situaciju da imenujem gdje sam bio, da ne bi čovjeku s današnje perspektive doveo u neugodnost. Ne smatram da sam se cijepio preko reda, iz današnje perspektive to se može svakako tumačit”, kazao je.

“Iz današnje perspektive kada se govori o nedostatku cjepiva, naravno da bih sačekao – bez obzira na probleme koje imam i koje sam rekao. Međutim, uz sve ovo što je bilo proteklih dana smatrao sam da ne baš zdravstvene probleme dijeliti s hrvatskom javnošću, ali evo učinio sam to. Današnja perspektiva i prije mjesec dana kada se puno javnih osoba cijepilo i kada se govorilo da treba poticati građane je sasvim druga”, dodao je.

