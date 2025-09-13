'Cijene su nam otišle u nebo, turisti manje troše i traže druge destinacije'

Zamjenica guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Sandra Švaljek izjavila je u subotu da se doprinos turizma rastu Hrvatske smanjuje, unatoč i dalje snažnoj turističkoj potražnji za mediteranskim zemljama. Švaljek je u Dubrovniku na konferenciji „Business Forum Dubrovnik 2025.“ predstavila hrvatske ekonomske izglede i strukturne trendove. „Nakon pandemije hrvatski turizam brže se oporavio, ali proteklih godina broj noćenja je nastavio stagnirati, dok se kod većine zemalja nastavio trend rasta. Hrvatski udio na mediteranskom tržištu je pao i druge zemlje su nas pretekle. Pali smo čak i niže od predpandemijske razine, što nisu dobre vijesti“, rekla je Švaljek.

„Cijene usluga povezanih s turizmom su nam otišle 'u nebo'. Ranije smo cjenovno konkurirali Grčkoj, Španjolskoj, Cipru i Malti, ali su sad te cijene na razini Italije i Francuske. Natjecati se s Italijom i Francuskom u turizmu je vrlo ambiciozan posao, ali pitanje je kako ćemo proći u tom natjecanju. Pritom se cijene u Francuskoj iz godine u godinu smanjuju, a u Hrvatskoj rastu. Te cijene se odražavaju na potražnji pa turisti traže druge destinacije“, objasnila je Švaljek i dodala da je zbog takvog rasta cijena realna potrošnja stranih gostiju smanjena. „Prihodi od turizma u Hrvatskoj i dalje rastu, ali vrlo blago, prije svega zbog rasta cijena, a ne realne potrošnje“, rekla je Švaljek i naglasila da plaće u hrvatskom turizmu nisu porasle kao u drugim zemljama. „U drugim zemljama cijene su manje rasle, a plaće rasle više. Dapače, jedinični trošak rada u hrvatskom turizmu se smanjivao“, rekla je Švaljek. „Turizam i građevinarstvo najsnažnije su utjecali na snažan rast gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj. Manje dobra vijest je što ulaganje u građevinski sektor ne doprinosi potencijalu rasta, već proizvodi učinke samo u godinama realizacije projekata“, objasnila je Švaljek.