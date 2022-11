Cijena plina mogla bi znatno porasti sljedeće godine. Iz Vlade poručuju: Nećemo to dopustiti

Računi za plin već su znatno veći nego prošle zime, a prirodni plin mogao bi od prvog travnja sljedeće godine poskupiti za 120 posto. Razlog tome je način na koji država određuje plin za predstojeću godinu, koji se temelji na prosjeku tržišnih cijena plina u prethodnoj godini.

"Činjenica je da bi s obzirom na prosječne cijene u ovoj godini to poskupljenje trebalo biti znatno", rekao je Dalibor Pudić iz Hrvatske stručne udruge za plin reporteru Nove TV. Na uplatnicama bi tako bili i dva i pol puta veći iznos, no iz Vlade poručuju da to neće dopustiti.

Da velikog poskupljenja plina na proljeće neće biti, smatra državni tajnik Ministarstva gospodarstva Ivo Milatić. "Ako me pitate jesmo li svjesni da po sadašnjoj metodologiji kad bi ona ostala ista da bi ga bilo, toga smo svjesni, ali metodologija će se promijeniti", pojasnio je.

Vlada trenutno subvencionira cijenu plina za kućanstva s deset lipa po kilovatsatu, za što izdvaja oko 650 milijuna kuna godišnje, ali to sljedeće godine neće biti dovoljno. "Ako bi te cijene znatno narasle prema današnjim tržišnim cijenama od recimo 120 eura po megavatsatu, te bi intervencije morale biti znatno, znatno više", rekao je Pudić.