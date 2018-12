Cijeli pokret 'Pravda za Davida' dio je specijalnog rata protiv Republike Srpske

Predsjedatelj Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ustvrdio je danas kako se kroz pokret "Pravda za Davida" vodi "specijalni rat" protiv Republike Srpske te je poručio da ministar unutarnjih poslova RS Dragan Lukač neće biti smijenjen ukoliko se ne dokaže njegova konkretna odgovornost za neke propuste.

"Sve što je vezano za utvrđivanje istine i pravde ima moju potporu no to je politički pokret", kazao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu poručivši da "ulica neće modelirati političke odnose u RS".

Cijeli pokret "Pravda za Davida", tvrdi Dodik, je dio specijalnog rata protv RS a komentirajući zahtjev Davora Dragičevića da ministar policije Lukač do nedjelje u 18 sati podnese ostavku kazao je da se to neće dogodti odnosno da je to moguće samo ako pravosuđe dokaže njegovu odgovornost.

Najavio je da će se ipak pratiti odgovornost ljudi iz policije a odgovornost za eskalaciju prosvjeda u Banjoj Luci prebacio je ponovo na tužitelje koji vode istragu o smti Davida Dragičevića.

Dodik je ovo kazao na novogodišnjoj konferenciji za novinstvo koju je održao u zgradi vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu pri čemu je istaknuo kako on "nije dužnosnik BiH nego predstavnik RS".

Uz dekor u kojemu nije bilo nikakvog znakovlja BiH Dodik je uglavnom govorio o tome što se radilo tijekom godine u RS-u veličajući postignuća entitetske vlasti a istodobno se potuživši da je protiv njih vođen "specijalni rat" u predizbornom razdoblju i u vrijeme njihove provedbe.

Ustvrdio je kako su "Britanci izdvojili novce da bi utjecali na izborne procese".

U BiH još nije konstituirana vlast na temelju rezultata izbora provedenih u listopadu a Dodikova je konstatacija kako je Vijeće ministara već moglo biti dogovoreno no za to, kako tvrdi, nema volje na bošnjačkoj strani.

"Imali smo sjajnu priliku da to uradimo već do Nove godine a sada imamo zastoj i paralizu", kazao je Dodik.

Političke stranke koje imaju sjedište u Sarajevu uvjetuju sudjelovanje u uspostavi Vijeća ministara jamstvima da srpski ministri koji trebaju biti imenovani iz reda Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) neće kočiti procese bitne za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO-u (MAP) a na tome inzistiraju i članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić.

Dodik je u nedjelju potvrdio kako neće mijenjati politiku "vojne neutralnosti" koju je svojom rezolucijom pokušao nametnuti parlament RS u listopadu 2017. godine te da ako netko želi aktiviraje MAP-a onda sam sprječava uspostavu Vijeća ministara.

"Ja ću svoj mandat provoditi u interesu srpskog naroda a mi smo tu zato što moramo", kazao je Dodik.

Ponovo je najavio pritisak radi zatvaranja Ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH (OHR) kao i radi odlaska troje stranih sudaca iz Ustavnog suda BiH.

"To je ključno za stabilnost i mir u BiH", tvrdi Dodik koji se nada da bi BiH uskoro mogla dobiti status kandidata za članstvo u EU

Dodik je najavio da će u 2019. godini biti poduzete učinkovitije mjere kako bi se spriječio ulazak ilegalnih migranata u BiH "umjesto da ih se natjeruje unutar zemlje".

"Radit ćemo na tome da se fizički spriječi ulazak migranata u BiH", dodajući da se na proljeće može očekivati novi migrantski val.

Kazo je i kako bi bilo nužno riješiti regionalna otvorena pitanja, posebice u odnosima s Hrvatskom i Srbijom a izrijekom je kazao kako osobno ne vidi nikakav problem u tome što je Hrvatski sabor nedavno usvojio deklaraciju o položaju Hrvata u BiH.

"Hrvatska kao potpisnica Daytona ima pravo pratiti stanje hrvatskog nacionalnog bića u BiH i ja u tome ne vidim problem", kazao je Dodik dodajući kako to isto pravo u odnosu na BiH ima i Srbija.

Hrvatskoj je ipak predbacio kako se ponaša "nekorektno" zbog načina na koji raspolaže nekretninama na svom teritoriju a vlasništvo su tvrtki i pravnih osoba iz BiH.

Najavio je kako RS "nikada" neće dati suglasnost da BiH prizna Kosovo te je ustvrdio kako je sada na djelu provedba projekta velike Albanije a dokaz za to vidi u najavi pojednostavljenja i postupnog ukidanja granične kontrole između Kosova i Albanije. Sve će to, kako tvrdi, imati bitnog odraza i na BiH.

"Nemoguće je razdovojiti pitanje Kosova od BiH. Koliko god se netko trudio da se to ne povezuje to je nemoguće". kazao je Dodik.