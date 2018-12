'I ja ću se priključiti onima koji traže istinu o Davidu Dragičeviću'

Predsjedatelj i srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ustvrdio je u četvrtak kako je pravosuđe krivo da slučaj smrti mladića Davida Dragičevića do sada nije razjašnjen što je dovelo do masovnih prosvjeda te je najavio kako je i sam spreman pridružiti se zahtjevima da se ta istraga dovede do kraja.

Komentirajući prosvjede u Banjoj Luci koji su ovog tjedna ponovo postali masovni Dodik je novinarima tijekom dana u tom gradu kazao kako bi se oni trebalo održavati pred okružnim tužiteljstvom koje je, kako tvrdi "zarobilo slučaj".

"Ako za mjesec-dva dana ne bude (tužiteljske) odluke pozvat ću građane pred tužiteljstvo da ih izbacimo iz njihovih ureda, jer oni ne rade dobro svoj posao. I neka misle što god hoće. Oni su bili dužni objasniti javnosti o čemu se tu radi, a ne da to ja radim, ili netko drugi. Ovo je nedopustivo", kazao je Dodik.

Dodao je da je kriva međunarodna zajednica jer je stvorila neučinkovit pravosudni sustav.

Kazao je kako će se osobno pobrinuti da skupina "Pravda za Davida" dobije dozvolu za okupljanje pred banjolučkim tužiteljstvom a najavio je kako će se i sam pridružiti prosvjednicima koji traže otkrivanje istine o smrti Davida Dragičevića.

"I ja ću im se priključiti", kazao je Dodik kojega je Davor Dragičević optužio da je jedan od onih koji opstruiraju istragu i prikrivaju zločin za kojega je ustvrdio da je počinjen uz znanje i potporu visokih dužnosnika entitetske policije.

Dodik je rekao kako su okupljanja na Trgu Krajine pod vodstvom skupine "Pravda za Davida" odavno dobila političku dimenziju, ali da ostaje spreman razgovarati s Davorom Dragičevićem.

Policija u Banjoj Luci istodobno je nastavila s uhićenjima osoba povezanih s prosvjedima koje potiče skupina "Pravda za Davida" koja traži istinu o smrti Davida Dragičevića koji je pronađen mrtav u ožujku.

Prema informacijama koje je objavila Radio-televizija Republike Srpske (RTRS) do četvrtka je uhićeno pet sudionika prosvjeda održanih ranije ovog tjedna nakon privođenja Davora Dragičevića, oca ubijenog mladića i nakon uklanjanja improviziranog spomen-obilježja Davidu koje je stajalo na središnjem gradskom trgu.

"Sumnjiče se da su uporabom fizičke snage nanijeli ozljede policijskim službenicima", izjavio je neimenovani policijski izvor koji je potvrdio uhićenje petorice muškaraca starosti od 22 do 60 godina.

Isti izvor je naznačio kako će biti još takvih uhićenja.

