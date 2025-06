Četvrti put postao gradonačelnik Ivanić Grada pa mu potvrđena optužnica jer je tražio besplatan parking na Plesu

Javor Bojan Leš HDZ-ov je gradonačelnik Ivanić Grada, koji je na netom završenim lokalnim izborima osvojio svoj četvrti mandat i to već u prvom krugu, no u sjeni toga ostalo je da je Leš jedan u nizu načelnika, gradonačelnika i župana koji ima pravosudnih problema. USKOK ga tereti za trgovanje utjecajem, što biračima očito nije smetalo, kad su ga po četvrti put izabrali da vodi Ivanić Grad. Uglavnom, USKOK-ova optužnica protiv njega i još dvije osobe, među kojima je i bivši šef aerodromske policije, je postala pravomoćna pa će Leš svoje gradonačelničke obveze morati usklađivati s dolascima na zagrebački Županijski sud.

Osim Leša, još su optuženi Željko Bradić, koji je u inkriminirano vrijeme bio načelnik Postaje aerodromske policije Pleso i Dušan Veselinović. Prema optužnici, USKOK Bradića tereti za zloporabu položaja, Leša za trgovanje utjecajem jer je tijekom kolovoza i listopada 2021., koristio svoj autoritet gradonačelnika da izbjegne plaćanje javnog parkinga. Pa je od Bradića zatražio da mu osigura čuvanje automobila dok je on na putu. Bradić se tereti da ga je poslušao, odnosno da bi od Leša preuzeo vozilo, koje bi potom parkirao na parkiralište Postaje granične policije i tako osigurao da gradonačelniku policajci čuvaju vozilo dok je ovaj na putu. Bradić se tereti da je to činio iako je bio svjestan da parkiranje i čuvanje vozila putnika ne spadaju u policijske poslove.

Bradića se tereti i da je Dušanu Veselinoviću od 1. travnja 2021. do 27. siječnja 2022. omogućio da po povratku iz Istanbula, gdje je ovaj kupovao odjeću i obuću raznih robnih marki, u Hrvatsku uđe bez da prođe carinu. Veselinovića se tereti da je kupljenu robu u Hrvatskoj prodavao na crno, a kako je riječ o krivotvorinama raznih robnih marki, moguće je da bi mu roba po dolasku u Hrvatsku bila oduzeta. Pa je on našao način kako da robu unese mimo carine, a Bradić se tereti da ga je sukladno njihovim prethodnim dogovorima osobno dočekivao na letovima iz Istanbula. Ili bi poslao sebi podređene policajce da ga dočekaju. Nakon što bi dočekao Veselinovića, Bradić bi, tvrdi USKOK, s njim došao do svojih policajaca te im naložio da mu skeniraju putnu ispravu radi evidencije ulaska u državu. No carinsku kontrolu Veselinović nije prolazio jer bi ga Bradić kroz nju proveo koristeći se svojom elektronskom karticom, nakon čega bi ga službenim vozilom odvezao iz prostora Međunarodne zračne luke!? Bradića se tereti i da je sredinom kolovoza i krajem rujna 2021. od podređenih mu policajaca tražio da ga službenim vozilom dovedu do zrakoplovnog pristaništa gdje je dočekao zrakoplov kojim je iz Istanbula doputovao Veselinović. Bradić ga je, tvrdi USKOK, potom izveo kroz zasebni izlaz, da bi ga potom također bez prolaska kroz carinu službenim vozilom odvezao iz Međunarodne zračne luke.

Nakon uhićenja u siječnju 2022., Bradić je jedno vrijeme bio u istražnom zatvoru, a načelnik PU zagrebačke je tada donio rješenje kojim ga se udaljava s dužnosti. Prvi put o ovoj optužnici sud je raspravljao u veljači 2024. i tada je obrana tražila da se iz spisa kao nezakoniti dokazi izdvoje snimke tajno snimljenih razgovora te iskazi svjedoka, jer su sukladno ZKP-u ispitani bez nazočnosti branitelja. Sud im je zahtjev odbio kao neosnovan, oni su se žalili VKS-u, no VKS im je žalbu odbio. Nakon toga sjednica optužnog vijeća bila je zakazana u svibnju 2025. no tada je Veselinović otkazao punomoć branitelju, pa je novi branitelj tražio vrijeme za upoznavanje s predmetom. Tom odgodom postiglo se da optužnica ne postane pravomoćna prije lokalnih izbora. No postala je poslije, a biračima, sudeći po tome da je Leš u prvom krugu dobio malo više od 54 posto glasova, činjenica da je optužen za žicanje besplatnog parkinga iako ima plaću od oko 4000 eura, očito ne smeta.