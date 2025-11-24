Caritas pokrenuo humanitarnu akciju: 'Pozivamo sve da se uključe'

Hrvatski Caritas je pokrenuo novi godišnji ciklus humanitarnog programa "Za 1000 radosti" pod nazivom "Ostavi trag!", usmjeren na pomoć najsiromašnijim obiteljima u Hrvatskoj, priopćili su u ponedjeljak, ističući važnost solidarnosti prema najpotrebitijima. "Slogan 'Ostavi trag!' potiče na razmišljanje o vlastitim odlukama i postupcima te na svjesno oblikovanje života prema vrijednostima koje cijenimo", istaknuli su iz Hrvatskog Caritasa. Ove godine posebna pažnja posvećena je uključivanju djece i mladih kroz aktivnosti u školama.

Učenici osnovnih i srednjih škola dobit će grafitne olovke s porukama poput "Ostavi originalan, vedar, plemenit, kreativan ili pozitivan trag!“ te se potiču da uz olovke doniraju jedan euro za pomoć obiteljima u potrebi. Škole također mogu prikupljena novčana sredstva izravno usmjeriti obiteljima koje se suočavaju s dramatičnim životnim situacijama. Program se provodi tijekom cijele godine, a u predbožićno vrijeme dobiva posebnu važnost jer se kroz njega želi poslati poruka nade i solidarnosti najranjivijim skupinama u društvu.

Hrvatski Caritas građane, tvrtke, udruge, ustanove i medijske djelatnike poziva da se uključe u akciju i pomognu obiteljima u potrebi. "Pozivamo sve da se uključe u akciju i pomognu obiteljima koje se bore sa siromaštvom. Pomažući zajedno, možemo poslati poruku da nisu same i da su nam važne", istaknuo je v.d. ravnatelja Hrvatskog Caritasa Ilija Dogan.

Program, koji se provodi više od 20 godina, nastoji senzibilizirati društvo za potrebe obitelji suočenih s nezaposlenošću, dugovima, teškim bolestima ili neprimjerenim stambenim uvjetima, te osigurati im konkretnu pomoć u svakodnevnom životu. Hrvatski Caritas surađuje s nadbiskupijskim i župnim Caritasima diljem zemlje kako bi prikupio novčana i materijalna sredstva te usluge, koje se potom usmjeravaju obiteljima u najtežim životnim situacijama. Program također naglašava važnost solidarnosti i zajedništva, podsjećajući građane na mogućnost da svojim djelima "ostave trag dobrote" i pozitivnog utjecaja u društvu.