Carinici i policajac javljali su im za akcije, a duhan i cigarete prodavali su na sajmovima, a imali su i kućnu dostavu

SLUČAJ KOJI SE ISTRAŽIVAO 10 GODINA

Potvrđena optužnica protiv petero Kineza koji se terete za pranje 16,6 milijuna eura

Ukupno se radilo o 16,6 milijuna eura, dio novca je otišao dalje do Kine, no dio uplata za Kinu blokirao je Ured za sprječavanje pranja novca, nakon što se posumnjalo da je tu riječ o ilegalnim aktivnostima. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da se od optuženika oduzme protupravno stečena imovinska korist, precizirajući za svakog optuženika točno koliko, pa se ti iznosi kreću od 5470 eura do 13 milijuna eura.