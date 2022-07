Čačić: Možda je Zdravko Marić otišao da se vrati. Budući premijer? Moguće. Meni je prihvatljiv

Postoji li alternativa HDZ-u i zašto je napustio vladajuću koaliciju, neke su od tema o kojima je u razgovoru s novinarkom Petrom Maretić Žonja za VečernjiTV govorio predsjednik Reformista Radimir Čačić.

Reformisti nisu dio vladajuće većine. Zašto baš sad?

- Trenutak je pogođen i s 15. rujna mi mijenjamo svoju osnovnu stratešku poziciju i iz pozicije prelazimo u opoziciju. Tada po našem, sudu počinje izborna godina. Izbori će se održati u rujnu ili listopadu iduće godine. Mislim da si HDZ-ova Vlada ne može dozvoliti izbore na proljeće ili ljeto 2024. jer će se razina inflacije tada kretati između sedam i deset posto, uz sve napore i pomoć. Dakle inflacija će rasti, a najsiromašniji slojevi, a posebno oni koji izlaze na izbore, a to su umirovljenici, nikad ne uspijevaju s mirovinama pratiti inflaciju. Ogorčenje će rasti i bit će sve teže. HDZ-ova Vlada će ići na izbore onda kada je za nju to najpovoljnije, a to je na jesen iduće godine – rekao je Čačić.

Spomenuo je i povod za izlazak iz koalicije.

- Želimo poslati poruku da u Vladi koja ne izvršava obveze prema svojim partnerima, u Vladi koja je spremna zbog najprizemnijih interesa svog županijskog ogranka na sjeveru ubiti razvoj cijele regije samo zato da njihov koalicijski partner ne poentira na projektu brze pruge... To je protiv načina mišljenja Reformista – dodao je.

Šest godina se bori za tu prugu. Župan Anđelko Stričak je tek sad u ponedjeljak, nakon sedam mjeseci, zatražio da mu se dostavi rješenje i da se projekt uvrsti u plan.

- Mindset HDZ-a je da nije važno što je javni interes, nego da stranka ima korist i da je na vlasti, bilo legalno ili ilegalno – rekao je.

Nije mu žao što je bio u vladajućoj koaliciji. Glas Reformista je bio ključan za formiranje vlasti.

- Ako ne izvrše sve obveze koje su preuzeli, zatvorit će vrata bilo kakvom razgovoru za sutra – rekao je Čačić o mogućnosti ponovne suradnje nakon izbora.

Opovrgnuo je komentare da je izašao iz koalicije jer mu nije ponuđeno mjesto ministra financija. O novom ministru financija Marku Primorcu rekao je da ga je razveselilo kad je čuo da je Primorac sudjelovao u nekim ključnim projektima, a najbolji projekt ove vlade je bio povrat dijela oduzetog jednicama lokalne i regionalne samouprave kroz Fond za poravnjanje.

- Što će napraviti, vidjet ćemo - kazao je.

Govoreći o recesiji, rekao je da vlada može povući neke mjere. Na primjer, građanska energija, definirati i fiksirati cijenu strujke na godinu dana, odrediti gornju granicu, da ljudi znaju na čemu su. Treba snažno ubrzati izgradnju plinskih skladišta, ubrzati spoj na plin iz Azarbejdžana.... Vezano uz korištenje EU novca za obnovu, rekao je da je Crkva jedina iskoristila sredstva.

- Sve što nam je Europa dala, otišlo je Crkvi, zar je to najpotrebitije u ovoj zemlji? Ali oni su se uspjeli organizirati - rekao je Čačić.

Građani se moraju pripremiti na snažan rast cijene plina, struje i hrane. Očekuje pad standarda. Ulazak u euro zonu će pozitivno utjecati jer će, na primjer, kamate rasti manje nego da smo izvan euro zone. Ne zamjera ministru Zdravku Mariću na tome što je otišao u ovom trenutku.

- Vrlo je moguće da će se vratiti u politiku, ali ne na čelo HDZ-a. On je kompromisno rješenje različitih političkih opcija. Prihvatljiv je mnogima, i meni – rekao je, i ne isključuje da Marić jednog dana bude i premijer. Ne očekuje da će Andrej Plenković imati probleme s većinom u Hrvatskom saboru.

- Plenković je ozbiljan i po mom mišljenju pošten čovjek liberalnog centra. U dobroj vjeri, ali pritsnut okolnostima stranke koja ga je isturila i njezinom objektivnom strukturom, pokušavao je okupiti na vrhu ljude koje je mogao, pa ih je 20 završilo s optužnicama ili u zatvoru, a on je radio najbolje što je mogao. Zamislite što bi bilo da nije. To je vrh, a zamislite što je dolje. U šest godina 20 Plenkovićevih ministara je pod optužbama ili u zatvoru, a u osam godina lijevih vlada nijedan. Statistika je ubitačna - rekao je. Govorio je i o OLAF-u.

- Postoji puno tema za koje se zna da smrde do neba, svi za njih znaju, ali se ništa nije dogodilo. I sad dolazi netko sa strane – kazao je. No, smatra da je Hrvatska otvorena prema "provjetravanju".

- Ova vlada ima nekoliko ljudi koji pokušavaju napraviti pomak u dobrom smjeru, i ne uspijevaju u cjelini jer je smrad prevelik, a mindset je da je vlast tu da pokradeš jer si neobičan ako ne kradeš... – smatra.

Odgovarajući na pitanje o aferi načelnika Murtera, rekao je da čak vjeruje da je istina da je pobrkao kartice. I slučaj krađe željeza razotkriva suštinu načina razmišljanja. Opozicija to ne uspijeva kapitalizirati jer ne otvara prave teme i ne nudi rješenja.

- Opozicija nema dovoljno snage, no to ne znači da se sutra neće iz tog potencijala nešto izvući Ova zemlja ima kvalitetnih ljudi koji nisu u politici jer im se politika gadi, no to ne znači da sutra neće - zaključio je. Nema dobro mišljenje o udrugama koje se pojavljuju kao politički akteri.

Govoreći o najavi izmjena zakona i smanjenju ovlasti predsjedniku države, smatra da bi to bio loš potez.

- Ako vlada nema drugog posla, to je najgluplje od svega što može učiniti. Ako se itko osramotio u ovoj vladi, to je ministar Banožić. Siguran sam da vladi to ne treba – rekao je Čačić.