UŽIVO Plenković najavio mjere pomoći građanima: 'Tko troši manje struje, plaćat će manje račune'

Vlada predstavlja paket mjera vrijedan 6 milijardi kuna koji bi trebao ublažio udar inflacije i poskupljenja energenata. Na dnevnom redu su uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda kao i prijedlozi odluka o isplati financijske pomoći nezaposlenima, korisnicima doplatka za djecu kao i umirovljenicima.

Premijer Andrej Plenković obratio se okupljenima u uvodnom govoru.

- Prema najavama, današnja sjednica Vlade posvećena je jesenskom paketu mjera. Prvih dvadeset točka ćemo posvetiti upravo tom paketu koji je Vlada pripremala s ciljem zaštite naših građana i institucija. Ponovo idemo s jednom snažnom intervencijom. Danas ću izložiti prezentaciju koja će predstaviti kontekst u kojoj se nalazimo i mjere koje poduzimamo. Nalazimo se u vremenu velikih globalnih poremećaja. Glavni razlog je ruska agresija na Ukrajinu, pritom klimatske promjene koje su sve izraženije pridonose poskupljenju hrane i energije. Zbog nastavka pandemije, Kina je značajno usporila proizvodnju i time je došlo do poremećaja proizvodnje - ustvrdio je Plenković.

Premijer je pokazao graf rasta cijena energetika: - Ovo je svijet u kojem živimo.

- Mi držimo cijenu plina neznatno većom zahvaljući mjerama Vlade - kazao je i pokazao graf s cijenama plina i benzina.

- Paket mora biti snažan jer mora zadovoljiti visoki rast gospodarstva. Izvrsna turistička sezona će pridonijeti da nam rast u trećem kvartalu bude dobar. Ovaj paket je pravedan jer je usmjeren na one kojima najviše treba. Trebamo dati oni koji bez ove intervencije bi imali poteškoće da funkcioniraju. Paket je sveobuhvatan jer nikoga ne ostavlja sa strane. Sveobuhvatnost mora sadržavati smjer u kojem idemo, a to je da moramo se usmjeriti na obnovljive izvore energije - kazao je premijer.

- Dolazimo do prvog paketa mjera. Idemo na ograničene cijene energije. Ovi prosjeci se baziraju na prosječnom potrošnjom hrvatskih kućanstava. Onaj tko bude trošio do 2500 kWh, on će plaćati ovu cijenu 59 eura. Oni koji će trošiti više, idu u razred gdje je potrošnja do 88 eura

U ovom trenutku nema službenih informacija o detaljima paketa mjera koje je pripremila Vlada. No, HRT doznaje da će javne ustanove plaćati struju po istoj cijeni kao i kućanstva, te se traži model za povoljnije plaćanje struje i plina za poduzetnike.

