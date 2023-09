Butković o paketu mjera: Iznosit će oko 500 milijuna €, a o ograničavanju cijena još pregovaramo

Ministar Oleg Butković komentirao je ovog ponedjeljka novi paket mjera koje će Vlada predstaviti u četvrtak, kao i sastanak koji će Vlada sutra održati s predstavnicima trgovačkih lanaca oko ograničavanja cijena određenih proizvoda.

– Neke mjere na snazi su do kraja ožujka sljedeće godine, a za neke od njih moramo donijeti odluku sada, ponajprije što se tiče električne energije. Budući da je cijena struje manja, svi ti poduzetnici mogu ugovarati manju cijenu pa ćemo vidjeti do četvrtka da vidimo što to njima znači, ima li to smisla. Ipak, o svima će se voditi računa i nikoga nećemo zapostaviti – poručio je Butković.

O sastanku s predstavnicima trgovačkih lanaca vezanom uz ograničavanje cijena proizvoda Butković nije htio mnogo otkriti.

– To će napraviti ministar gospodarstva, ali postoji volja jednog trgovačkog lanca da se to napravi – poručio je Butković.

– U četvrtak će premijer predstaviti mjere, a mi smo predstavili samo konture. Tada ćemo u cijelosti moći javnosti predstaviti mjere. Sveobuhvatno je, ciljano, promjene postoje i po pitanju potrošnje električne energije – dodao je, naglašavajući kako će paket iznositi oko 500 milijuna eura.

