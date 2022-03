Čeka se spajanje zadnjeg dijela mosta Ston: Bura odgodila akciju, vjetar ne smije puhati više od 5 m/s!

Za danas najavljeno spajanje odnosno postavljanje zadnjeg segmenta mosta Ston na pristupnim cestama Pelješkom mostu odgođeno je zbogo nepovoljnih vremenskih uvjeta odnosno jakog vjetra koji doseže i brzinu od osam metara u sekundi. Zadnji segment je trenutno samo malo izdignut iznad razine mora, a prema informacijama Hrvatskih cesta za njegovo podizanje ne smije puhati vjetar više od pet metara u sekundi, a trenutno na lokaciji u Malostonskom zaljevu brzina vjetra doseže i osam metara u sekundi.

No osim toga problem je nastao i na relaciji glavnog izvođača radova na toj dionici grčkog Avaxa i podizvođača radova splitskog Brodosplita oko izdavanje garancije od strane Grka za taj zadnji segment mosta. Iz Brodosplita su se jutros oglasili na Facebooku o cijelom tom slučaju. Tako su napisali da je preostala montaža zadnjeg segmenta mosta Ston i da su radnici Brodosplita završili montažu pet segmenata čelične konstrukcije mosta i da je preostala montaža zadnje segmenta dužine 84,3 metra i težine 363,5 tona. Naveli su i da će zbog konfiguracije terena taj segment podizati dvije mega dizalice simultano u paru, a probno podizanje je već obavljeno. U Brodosplitu su naveli i da će podizanje zadnjeg segmenta krenuti čim se ispune sigurnosni uvjeti i prvenstveno vremenske prilike, ali i kad im grčki Avax izda sukladno ugovoru garanciju plaćanja. No, kako neslužbeno doznajemo taj problem ipak nije bio razlog ne podizanja danas zadnjeg segmenta jer je to stvar, kažu nađi sugovornici, između izvođača i podizvođača radova što se ne smije odražavati na dinamiku izvođenja radova.

Kako doznajemo taj problem garancije već se danas riješiti, pa će se most Ston spojiti kad za to budu povoljni vremenski uvjeti. Inače na gradilište mosta Ston danas je povodom planiranog spajanja stigao i resorni ministar Oleg Butković.

Most Ston je dug 485 metara i povezuje dva tunela na stonskoj obilaznici zbog čega je njegova izgradnja mosta jedan je od najzahtjevnijih objekata u projektu cestovnog povezivanja južne Dalmacije.

VIDEO Transport i montaža čelične konstrukcije mosta Ston