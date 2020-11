Bulj želi vojsku na granici: Naoružane skupine ilegalnih migranata teroriziraju stanovništvo

Mostov zastupnik Miro Bulj zatražio je u utorak raspoređivanje vojske na državnu granicu zbog učestalih napada ilegalnih migranata na hrvatsko stanovništvo te pljački u pograničnom području, kao i da se o tome raspravi na sjednici saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost.

Bulj je, na konferenciji za novinare, u Saboru ustvrdio da naoružane skupine ilegalnih imigranata teroriziraju stanovništvo Gorskog kotara, a pokazao je i fotografije prema kojima oni nesmetano i nekontrolirano u skupinama od 50 do 100 ljudi prolaze hrvatskim državnim teritorijem u Mrkoplju.

Nedavno su u Begovom Razdolju imigranti zatečeni u krađi vozila koje su uništili i prijetili hladnim oružjem. Ljudi žive i rade u strahu, očito je da hrvatska policija to ne može sama kontrolirati i da je vrijeme da se uključi i Hrvatska vojska, poručio je Bulj podsjetivši da je na to više puta upozoravao.

"Za vrijeme dok se predsjednik Republike i premijer svađaju oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, ilegalni migranti su zatečeni u pljački mačetom napali lokalno stanovništvo. Ljudi su u strahu, nitko ne kontrolira to područje, policija nema dovoljno snage ni ljudstva i zašto se na sve to šuti", pitao se Bulj. Razumije, kaže, humanost no " to je nedopustivo i toga nema nigdje".

Upozorio je kako je tempirana bomba područje oko Bihaća u kojem ilegalni migranti čekaju na ulazak u Hrvatsku. "Za to vrijeme austrijski kancelar Sebastijan Kurz poručuje kako je vrijeme otvorenih granica za migrante prošlost, Slovenija je na državnu granicu rasporedila i vojsku, a Hrvatska šuti. Zašto ministar unutarnjih poslova Davor Božinović šuti", upitao je Bulj.

Pozvao ga je da tamo prenoći u nekoj kući ili vikendici, ako ima hrabrosti. Najavio je i kako će danas zatražiti hitno sazivanje sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, da se na njezin dnevni red stavi problem ilegalnih migranata u Hrvatskoj, "jer nanose velike štete građanima RH, poglavito u Gorskom kotaru i Dalmatinskoj zagori".

Vojska može pomoći u sprječavanju ilegalnih ulazaka

Bulj je također najavio kako će o tome, kao saborski zastupnik, izvijestiti predsjednika države i premijera koji imaju ustavnu obvezu poduzeti mjere za zaštitu državne granice. Hrvatska vojska može pomoći u sprječavanju ilegalnih ulazaka migranata, drži 'mostovac' Bulj.

Upitan o najavljenom dolasku potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Vukovar na komemoraciju žrtvama velikosprske agresije, Bulj je uzvratio protupitanjem - gdje bi drugdje potpredsjednik hrvatske Vlade trebao biti.

"Sramotno je bilo kada je odlazio u Bačku Palanku na četnički dernek za vrijeme obilježavanja obljetnice vojnoredarstvene akcije Oluje",ustvrdio je Bulj dodavši kako bi svi trebali odati počast i pokloniti se vukovarskim i žrtvama Škabrnje.

Upozorio je kako se u Srpskom narodnom vijeću kojem je predsjednik, potpredsjednik Vlade Boris Milošević, dok član njegova upravnog tijela Dejan Jović, javno pišu tweetovi da je stvaranje samostalne Republike Hrvatske propali, retardirani i nakaradni projekt, a hrvatska Vlada to sve plaća. "To je puno veći problem", ustvrdio je.

Upitan o provedbi reformi u Hrvatskoj, Bulj je ustvrdio kako je koronakriza sve razotkrila, posebno se osvrnuvši na poticaje u poljoprivedi s obzirom da Hrvatska uvozi poljoprivrednih proizvoda u vrijednosti višoj od dvije milijarde kuna. Smatra kako bi trebalo 400.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta dati na obradu seljacima da bi se pokrenula poljoprivredna proizvodnja.

Ništa se ne radi, osim što se uredno dijele poticaji u stočarstvu često i onima koji ne znaju ni kako krava izgleda, rekao je. Ogromnim problemom označio je nedostatak pravne sigurnosti i ustvrdivši kako su mnogi gospodarstvenici propali, jer nisu bili vezani uz politiku od javnih nabava, poticaja do regionalnih samouprava. Sve je centralizirano i ne vodi se dovoljno brige o ruralnim područjima, smatra Bulj.

VIDEO: Miro Bulj na konferenciji za medije Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista