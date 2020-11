Pupovac: Želim ići u Škabrnju, Milošević: Nisu se stvorile pretpostavke za ćirilicu u Vukovaru

Milorad Pupovac pojasnio je kako državni tajnik Zvonko Milas (HDZ) nije trebao položiti vijence u spomen na stradale Srbe u Vukovaru 1991. godine u Dunav te da je došlo do pogreške. Milas je trebao doći samo na Ovčaru, no na kraju se niti ondje nije pojavio. U Vladi su pojasnili kako je izostao zbog bolesti.

– Žao mi je što nas koji radimo težak posao, zbog tih greški napadaju jednog hrabrog čovjeka i poštenog državnog dužnosnika. Mi smo pogriješili, ja sam pogriješio. Riječ je o nesporazumu – rekao je Pupovac.

Na pitanje ide li sutra u Škabrnju, odgovorio je:

– Moja je želja još prije 15-16 godina iskazana, ponovio sam je više puta, ja nisam gospodar okolnosti. Ne znam da li svi razumiju moju želju kako treba i da li je moja želja dobrodošla za sve koji će se tamo naći. Ako je nekome problem da se pojavim na toj komemoraciji, žrtvama ljudi iz mojeg zavičaja, ako postoji oni kojima to smeta, sasvim je sigurno da ću ja poštivati takav stav i da neću nikoga ometati svojom prisutnošću – rekao je. Komentirao je i Srbe u Vukovaru.

– Što se tiče Srba u Vukovaru i njihovog odnosa prema komemoraciji i koloni, to ja nosim na svojim leđima. Nadam se da ću stvoriti pretpostavke za to da oko ovih komemorativnih dana ni u gradu Vukovaru ne budu podijeljeni. Neki ljudi u ovome gradu i ovoj državi ne žele da se to dogodi. Nitko ne smije biti talac ove komemoracije, politike koje to čine niti su pijetetske niti su za mir – dodao je.

Potpredsjednik Vlade Boris Milošević kazao je kako on svojim dolaskom želi poslati poruku mira i povjerenja.

– Došao sam danas i dolazim sutra s dubokim poštovanjem prema gradu, svim stanovnicima i svim žrtvama. Dolazim se pokloniti žrtvama i iskazati im sve poštovanje. Važno je nastaviti politiku mira, atmosferu povjerenja i dijaloga kako bi sve žrtve bile priznate kao zajedničke – rekao je i dodao:

– Ne bi komentirao poruke iz grada Vukovara, nisam Vukovarac pa ne znam kako je živjeti tu. Smatram da je građanima Vukovara potreban mir i sigurnost, a država im to mora održavati.

Smatra kako još nije vrijeme za ćirilicu u Vukovaru:

– Više od trećine građana grada Vukovara su srpske nacionalnosti, zato je važno da imamo dijalog, da se njihov glas čuje. Čini mi se da ovdje imamo jako malo dijaloga. Nadam se da će se to kroz godine promijeniti, smatram da nije dobro, da nisu dobri zaključci i da se nisu stvorile pretpostavke za ćirilicu. Nije došlo do napretka u međunacionalnim odnosima. Prije 10-15 godina smo imali bolju situaciju nego danas umjesto da je obrnuto. Nadam se da će moj dolazak sutra biti korak ka pozitivnom smjeru – rekao je Milošević.