BTC Bull Token ICO prikupio 2 milijuna dolara u tjedan dana dok BTC cilja 110 tisuća dolara - nudi novi način ulaganja u Bitcoin

BTC Bull Token ($BTCBULL) prikupio je 2 milijuna dolara samo tjedan dana nakon pokretanja svoje pretprodaje.

Ova nova meme kriptovaluta brzo dobiva na popularnosti jer omogućuje inovativan način ulaganja u budućnost Bitcoina ($BTC). Njezina vrijednost izravno je povezana s postizanjem ključnih cjenovnih pragova Bitcoina.

Vlasnici $BTCBULL tokena dobit će airdrop Bitcoina kada Bitcoin dosegne određene ciljeve, poput 150.000 dolara – što je rijetka funkcionalnost među meme kriptovalutama.

Međutim, postoje naznake da je ova pogodnost najviše usmjerena na kupce u fazi pretprodaje, što znači da je prilika za pasivnu zaradu Bitcoina vremenski ograničena.

Zbog toga su mnogi već osigurali svoje $BTCBULL tokene tijekom pretprodaje, jer je to ključ za ostvarivanje dugoročnih nagrada. Iznos Bitcoin nagrada izravno ovisi o broju $BTCBULL tokena koje korisnik posjeduje.

Početna faza financiranja brzo je završena, a ostalo je manje od tri dana da se osiguraju $BTCBULL tokeni po drugoj najnižoj cijeni od 0,00237 dolara.



Tehnički pokazatelji i opcije ukazuju na skoro dostizanje 110.000 dolara

Bitcoin je posljednji put bio iznad 100.000 dolara prije gotovo dva tjedna, 4. veljače. Međutim, stroža politika Federalnih rezervi i viša od očekivane inflacija spriječili su vodeću kriptovalutu da prijeđe ovu psihološku granicu.

Unatoč tome, jedan tehnički pokazatelj sugerira da će trenutni raspon Bitcoina između 90.000 i 110.000 dolara uskoro probiti prema gore.

200-tjedni jednostavni pomični prosjek (SMA), koji prati dugoročni trend cijene Bitcoina ublažavanjem kratkoročnih fluktuacija, trenutno iznosi 44.200 dolara.

Prema povijesnim podacima, prethodni bikovski ciklusi završavali su kada je SMA probio prethodni vrhunac, koji je u ovom slučaju bio 69.000 dolara u 2021. godini. To sugerira da Bitcoin i dalje ima prostora za rast, podržavajući ideju da bi uskoro mogao dosegnuti 110.000 dolara.

Amberdata također izvještava o značajnoj kupovini opcija na 110.000 dolara s rokom dospijeća 28. ožujka, pri čemu premije prelaze 6 milijardi dolara.

Ovo je snažan pokazatelj potencijalnog bikovskog trenda, budući da tržište sve više ulaže u mogućnost da Bitcoin ubrzo dostigne 110.000 dolara.



BTC Bull donosi neizravnu izloženost Bitcoinu i nagrađuje vlasnike

Ako Bitcoin do ožujka dosegne 110.000 dolara, sljedeća psihološka granica bit će 120.000 dolara.

Jednom kada se prijeđe ovaj prag, moguće je da će bikovi izazvati još snažniji rast prema 150.000 dolara. U tom slučaju, vlasnici $BTCBULL tokena ostvarit će značajne nagrade.

Na razini od 150.000 dolara, $BTCBULL vlasnici primit će prvi od mnogih airdropova Bitcoina.

Ovaj scenarij poklapa se s dugoročnim pokazateljima, poput SMA200, kao i činjenicom da je 2025. godina post-halving godina, koja povijesno donosi još jači rast od godine halvinga. Kako navodi Rekt Capital, dosadašnji ovogodišnji povrat Bitcoina iznosi 2,55%, nakon što je prošle godine ostvario rast od 125%.

Sljedeći prag za vlasnike $BTCBULL tokena da prime airdrop je 200.000 dolara, zatim 250.000 dolara, a nagrade se isplaćuju svakih 50.000 dolara rasta Bitcoina.

No, vlasnici $BTCBULL tokena ne ostvaruju samo pasivni prihod u Bitcoinu. Također mogu vidjeti rast vrijednosti svojih tokena jer projekt planira spaljivanje tokena nakon svakog povećanja cijene Bitcoina za 50.000 dolara, počevši od 125.000 dolara.

Ovaj projekt nudi više načina za maksimiziranje ulaganja u kriptovalute, ali kao što je ranije spomenuto, mogućnosti su najpovoljnije za kupce u fazi pretprodaje.



BTC Bull Token prepoznat od strane vodećeg kripto novčanika Best Wallet

Funkcionalnost zarade Bitcoina, zajedno s mehanizmom smanjenja ponude koji podržava vrijednost tokena, čini BTC Bull Token jedinstvenim projektom.

Zbog toga je BTC Bull Token prepoznat od strane Best Wallet-a, vodećeg ne-kustodijalnog Web3 novčanika, kao projekt s velikim potencijalom, što je dovelo do njegovog uvrštavanja na platformu Upcoming Tokens.

Upcoming Tokens je novi alat za pretragu nadolazećih projekata unutar Best Wallet-a koji se pokazao izuzetno preciznim u prepoznavanju tokena koji kasnije ostvaruju veliki tržišni uspjeh.

Neki od projekata koje je preporučio, poput Catslap ($SLAP) i Pepe Unchained ($PEPU), ostvarili su rast od preko 7.000% i 700%, dok je Wall Street Pepe ($WEPE) prikupio 73 milijuna dolara u pretprodaji u samo dva mjeseca.

S obzirom na to da se BTC Bull Token sada nalazi na screeneru Best Wallet-a, to ukazuje na pozitivan tržišni potencijal ovog projekta – što je potvrdio i popularni kripto influencer ClayBro.



Preuzmite Best Wallet i pridružite se pretprodaji BTC Bull Tokena

Za rane investitore koji žele sudjelovati u pretprodaji, posjetite službenu web stranicu BTC Bull Tokena. $BTCBULL tokeni mogu se kupiti pomoću ETH-a, USDT-a ili bankovne kartice.

No, bolja opcija je korištenje Best Wallet-a za pridruživanje pretprodaji. Kao multichain mobilni kripto novčanik, Best Wallet omogućuje korisnicima automatsko sudjelovanje u mehanizmu zarade Bitcoina putem $BTCBULL tokena.

Sve što trebate učiniti je kupiti $BTCBULL i pohraniti ga u Best Wallet, nakon čega ćete automatski postati kvalificirani za primanje Bitcoina na svoju Bitcoin adresu unutar aplikacije.

Budući da je $BTCBULL ERC-20 token, korisnici ga također mogu stakingom dodatno oploditi i povećati svoje buduće Bitcoin nagrade. Trenutni staking APY za $BTCBULL iznosi 205%.

Best Wallet je dostupan na Google Playu i Apple App Storeu.

Pratite brzo rastuću BTC Bull Token zajednicu na platformama X i Telegram za najnovije vijesti i ažuriranja.

Posjetite Bitcoin Bull