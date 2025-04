Bruxelles šalje Trumpu ultimatum: 'Ponuda je na stolu, ako SAD ne prihvati, slijedi udarac'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Europa spremna za pregovore s Washingtonom, naglasivši kako je cilj postići povoljan trgovinski dogovor. U tom kontekstu, ponudila je Donaldu Trumpu uklanjanje carin a na svu industrijsku robu u sklopu budućih pregovora, uz upozorenje da će Europa oštro reagirati ukoliko pregovori ne uspiju.

Europe is ready to negotiate with the US.



We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.



Because we're always ready for a good deal.



But we’re also prepared to respond with countermeasures.



And protect ourselves against indirect effects through trade diversion.