Broj zaraženih u SAD-u prešao dva milijuna

Broj zaraženih osoba koronavirusom u SAD-u premašio je u četvrtak dva milijuna, dok je u posljednja 24 sata ta zemalja imala ponovno više od tisuću mrtvih, pokazuju podaci Sveučilišta John Hopkins. Ukupno je u SAD-u od covida-19 dosad umrlo 112.900 ljudi.

Prva svjetska ekonomska sila u apsolutnim brojkama daleko je najpogođenija u svijetu, kako u broju umrlih od covida-19, tako i u broju dijagnosticiranih slučajeva zaraze. SAD nastavlja bilježiti svaki dan oko 20.000 novih slučajeva.

U Teksasu i Sjevernoj Karolini trenutno u bolnicama ima više oboljelih nego prije mjesec dana. New York Times navodi podatak da u 21 državi raste broj oboljelih, a usprkos poboljšanju situacije u državama koje su najviše bile pogođene, kao što je to New York, pojavila su se nova žarišta.

Među državama u kojima je porast broja zaraženih sve veći su Novi Meksiko, Utah, Južna Karolina, Arkansas i Florida.

Sjedinjene Države mogle bi u nekom trenutku u rujnu, kako je za CNN rekao Ashish Jha, čelnik harvardskog Instituta za globalno zdravlje za CNN, imati 200 tisuća mrtvih od covida.

"Kad broj slučajeva i ne bi rastao, kad bismo krivulju držali ravnom, razumno je očekivati da bismo imali 200.000 mrtvih u nekom trenutku u rujnu. A to je samo do rujna. Pandemija neće biti gotova u rujnu", rekao je.

"Zaista sam zabrinut za tjedne i mjesece koji dolaze", dodao je.

Aktualni rast broja slučajeva Jha pripisuje činjenici da su SAD jedina velika zemlje koja je krenula u olakšavanje mjera a da nije prije toga imala kontroliranu situaciju, što bi značilo stopu pozitivnih pri testiranju do pet posto u 14 dana.

Zdravstveni dužnosnici upozoravaju sve koji sudjeluju u prosvjedima protiv rasizma i policijske brutalnosti u SAD-u nakon smrti Georgea Floyda 25. svibnja, da se testiraju.

Međutim, potpredsjednik Mike Pence nije zabrinut zbog toga. "Ono što vam mogu reći je da u ovom trenutku nema povećanog broja novih slučajeva, gotovo dva tjedna otkad su prosvjedi počeli. Mnogi su na prosvjedima nosili maske i držali se fizičke udaljenosti".