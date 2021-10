Brodska bolnica uskoro će dobiti heliodrom, zbrinjavanje unesrećenih brže i efikasnije

Slavonskobrodska Opća bolnica dr. Josipa Benčevića uskoro će dobiti moderan heliodrom. Lokacija nije izabrana slučajno, jer radi se o bolnici koja se nalazi na samoj granici Europske unije i pokraj koje prolazi dugačka dionica autoceste na kojoj se nerijetko događaju teške prometne nesreće.

Izgradnja heliodroma omogućit će brži i efikasniji transport životno ugroženih pacijenata. U bolnici kažu da će im gradnja poligona za slijetanje helikoptera donijeti novu dimenziju i pomoći u podizanju kvalitete usluga korisnicima.

- Moram istaknuti da je naša bolnica izabrana u jakoj konkurenciji mnogih drugih bolnica i to je ono na što smo ponosni. Želimo biti uvježbani i opremljeni za refleksnu reakciju i adekvatan odgovor u slučaju velikih nesreća – rekao je ravnatelj brodske bolnice dr. Josip Samardžić.

Heliodrom je prema prvotnoj zamisli trebao biti izgrađen na krovu bolnice, no od toga se odustalo, pa ce njegova gradnja započeti unutar kruga bolnice i to uz samu zgradu nove Poliklinike. Bit će podignut iznad tla na stupovima, a moći će primati i teže helikoptere. Trebao bi biti realiziran u roku četiri mjeseca od početka radova, odnosno do kraja proljeća iduće godine.

Osim u brodskoj, heliodrom će se graditi i u karlovačkoj bolnici te u KBC-u Dubrava. Projekt se financira više od 1,1 milijun dolara vrijednom donacijom Vlade SAD-a, a sufinancirat će ga i hrvatska Vlada.

