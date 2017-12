Brodovi su vezani, svi na doček, a ujutro – hrčemo

Što se radilo, radilo se. Ribari iz Savudrije u subotu su još izlazili na more pod pratnjom hrvatske policije, a onda složno proglasili:

– Obustava rada! Pa i nama je Nova godina. Što smo ove godine uhvatili, uhvatili smo. Nema više bacanja mreža, nema odlazaka ujutro po njih, sad slavimo – pričaju u lučici na sjeveru Jadrana.

Mi smo umjetnici mora

Okupljaju se u lokalu “Sveti Andrija” koji je zaštitnik ribara. U subotu, pred zalaz sunca, na pučini su se vidjela tri hrvatska policijska glisera i jedna ribarica koja se vraćala kući, vjerojatno posljednja plovidba Valom u staroj godini.

– Bilo je mirno i danas – priča društvo u danu koji su na slovenske vlasti proglasile trenutkom od kojeg će početi jednostrano provoditi arbitražnu odluku. Ali, na kraju dana, svelo se na to da je jedan policijski slovenski brod ušao u sporno područje te nakon upozorenja otišao.

– I u subotu smo tijekom dana, kao i svakog drugog, imali uobičajena postupanja, ništa novo – prenio nam je Loris Kozlevac, načelnik sektora za granicu istarske Policijske uprave. Srećom, društvo će bar na par dana odahnuti od svakodnevice u kojoj u strepnji odlaze na posao. I naši policajci, i naši ribari.

– Eto, iza nas je šest mjeseci u kojima se svakoga dana događalo isto. Mi hrvatski ribari odlazili bismo na more, dolazila bi slovenska policija i upozoravala nas, a poslije bi se svatko vratio u svoju luku. Eto, ni na početku vikenda ni do kakvih dinamičkih promjena nije došlo. Uostalom, ovisno o ulovu hrvatski ribari bacaju mreže na jednu ili drugi poziciju, mi smo motivirani o odlasku na moru s ulovom, a ne s prijetnjama koje dolaze iz Slovenije. Ribari vole slobodu, da na more izlaze kad im odgovora, netko ranije, netko lijevo, netko desno, netko bliže, drugi dalje. Mi smo umjetnici mora koji svojim životima putuju prema procjeni – kaže prvi ribar mjesta Danilo Latin (58).

Društvo skinulo rekorde

Idemo na veselije teme – doček Nove godine u Savudriji.

– Znaš, baš je ova 2017. godina bila specifična i vrlo plodna po izlovu lista, po kojem smo rekorderi u državi. Svi smo jako zadovoljni i sad ćemo dva dana samo uživati! – kažu ribari.

A plovidba za novogodišnje jutro?

– Uglavnom, spavamo dugo jer smo do rano ujutro slavili. U većini slučaja dočekujemo budni zoru, pa ujutro nema nikakve aktivnosti, osim hrkanja u krevetima... – smije se društvo.