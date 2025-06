Brod Grete Thunberg pristao u izraelskoj luci Ashdod

Brod s Gretom Thunberg i ostalim aktivistima pristao je u izraelskoj luci Ashdod nakon što ga je izraelska vojska u ponedjeljak blokirala u pokušaju dolaska u Gazu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova na X-u je objavilo da su aktivisti "trenutačno na liječničkim pregledima kako bi se zajamčilo da su u dobrom zdravstvenom stanju". Objavilo je i fotografiju Thunberg nakon što se iskrcala.

Jedrenjak Madleen iz koalicije Flota za slobodu (FFC), isplovio je sa Sicilije prije tjedan dana noseći pomoć za Palestince i nadajući se da će uspjeti izvršiti pritisak na Izrael da okonča rat u Gazi, no izraelske su ih vojne snage presrele rano u ponedjeljak nakon naredbe ministra obrane Israela Katza. Na jedrenjaku je 12 aktivista iz Francuske, Njemačke, Brazila, Turske, Švedske, Španjolske i Nizozemske.

The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI