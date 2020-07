Britansko-kosovske pop zvijezde u akciji: 'Shvatite napokon: Kosovo nije Srbija'

Estrada se umiješala u politiku kako bi se svrnula pozornost na kosovski problem, u jeku novog kruga pregovora Srbije i Kosova. Počela je žestoka kampanja koju su pokrenule britanske pjevačice kosovskog podrijetla: Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha, Ava Max, Era Istrefi te švedska Kosovarka Dafina Zeqiri. Planetarno popularne pop-zvijezde koje haraju svjetskim top-listama već godinama te koje su postale glavne ambasadorice Kosova, pokrenule su napad na Apple koji nije uvrstio Kosovo kao državu na svoje karte.

Najbolje ambasadorice Kosova

Dua Lipa, britanska pjevačica podrijetlom s Kosova, pokrenula je lavinu reakcija i nezadovoljstva u zemljama regije svojim tvitom o “autohtonim Albancima”. Naime, 24-godišnja Lipa, jedna od najpopularnijih pjevačica na svijetu, na Twitteru je objavila sliku karte na kojoj je prikazana imaginarna “velika Albanija” s njezinim amblemom, uz rečenicu u kojoj stoji da su kosovski Albanci starosjedilačka skupina ljudi.

Isto tako, Dua Lipa apelirala je na korporaciju Apple poslavši zahtjev da Kosovo označe na karti jer “Kosovo nije i nikad neće biti Srbija”. Objava se proširila u rekordnom roku i podijelila društvene medije. Neki osporavaju Lipinu izjavu povezujući je s krajnje desnom ideologijom “velike Albanije”, dok neki dovode u pitanje točnost njezine izjave. Mnogi drugi, uključujući Twitter profil “Team Albanians”, podržali su izjavu Due Lipe, rekavši da njezin tweet nije “govor mržnje”, kao što su ga mnogi proglasili takvim, a drugi su istakli da je tvrdnja da kosovski Albanci nisu pravi Albanci nešto što su potvrdili čak i krajnje desno orijentirani.

Taj su potez kao provokaciju shvatili mnogi Srbi, pa i osobe iz njihova javnog života koje su podignule glas protiv pjevačice kosovskih korijena. Još je za neke sporan status Kosova, koje je 2008. proglasilo neovisnost. Državu do danas Srbija nije priznala, ali ni Rusija ni mnoge druge države, neke i iz EU. Dua Lipa iznimno je ponosna na svoje kosovsko podrijetlo. Njezini su roditelji Dukagjin i Anesa Lipa Prištinu napustili 1992., tri godine prije Duina rođenja. U domovinu su se poslije i vratili, tako da je razdoblje između 11. i 15. godine života pjevačica provela s obitelji na Kosovu, sve zbog poslovne prilike koju je njezin otac tada dobio.

Njezin posljednji potez na Instagramu nije doveo u centar pozornosti samo njezino podrijetlo, već je cijelo njezino nastojanje proglašeno ekstremizmom. U svome statusu podijelila je ranije objavljenu temu, a koja nosi naslov “Zašto Kosovo nije i nikada neće biti Srbija”. No sporan nije bio samo podijeljeni status već i ilustracija koja prikazuje kartu “velike Albanije”, kartu koja obuhvaća mnogo više od granice Kosova, pa i dijelove susjednih balkanskih država, ne obuhvaća samo Albaniju i Kosovo već i druge dijelove Srbije, Crne Gore i Makedonije. Dio je to spomenutog nacionalističkog stava o kreiranju veće Albanije koja bi uključivala sve “etničke Albance” u jednu državu. Pjesma izuzetno popularne pjevačice Due Lipe ”Be the one” iz 2015. imala je više od 300 milijuna klikova na YouTubeu, dok je na Instagramu prati više od 10 milijuna ljudi.

Ponosne na svoje korijene

Poput nje, prije je nastojanja da se Kosovo upiše na kartu proširila i Rita Ora, koja također promovira Kosovo i koja je već preko društvenih mreža uputila apel Appleu da na svoju kartu ucrta državu Kosovo. Rita Ora ima 6,7 milijuna pratitelja na Instagramu. Svoju potporu priznavanju Kosova kao države dala je i 26-godišnja Ava Max, rođena u Milwaukeeju kao Amanda Koci, dijete albanskih imigranata s kojima se u dobi od osam godina seli u Virginiju.

Glazba i zabava upisani su joj u genima; majka joj je prije emigracije bila operna pjevačica, otac je svirao klavir, dvojica ujaka svirala su u bendovima, a djed joj je bio komičar koji je pred svoju publiku izlazio sa šminkom klauna. Iako ju je otac kao malu vodio u operu, ona je fanatično obožavala Britney Spears i sanjala da će postati pop-pjevačica. Danas je izgledom uspoređuju s Lady Gagom, a glazbeni uzori su joj uz Britney Spears bile snažne vokalistice poput Mariah Carey, Whitney Houston i Céline Dion. Oštra je u svojim izjavama i Dafina Zeqiri, podrijetlom iz Prištine, koja živi u Švedskoj.

“Apple, mi čekamo... ovo je sramota! Naročito jer je posrijedi američka kompanija, a SAD je priznao nezavisnost Kosova 17. veljače 2008. godine. Zašto još nismo na mapi”, napisala je Dafina. Nakon što je zbog objave o velikoj Albaniji postala najomraženija osoba u Srbiji, Dua Lipa se na svom Instagram profilu oglasila o cijeloj situaciji. “Samo želim da moja zemlja bude ucrtana na karte i da mogu s ponosom govoriti o svojim albanskim korijenima i rodnoj zemlji...”, napisala je Dua Lipa.