Britanski parlament izabrao laburista Hoylea za svog predsjednika

Zastupnik iz redova oporbenih laburista Lindsay Hoyle izabran je u ponedjeljak navečer za predsjednika donjeg doma britanskog parlamenta.

Hoylea, potpredsjednika parlamenta od 2010., zastupnici su izabrali nakon četiri kruga glasanja koje je bilo tajno. Za njega je u posljednjem krugu glasalo 325 od 540 zastupnika, a za njegovog protukandidata Chrisa Bryanta 213. Dva glasa bila su nevažeća. Za mjesto predsjednika donjeg doma britanskog parlamenta kandidiralo se sedam zastupnika.

It has been a long day for all Members of Parliament and staff - so a huge thanks to all my supporters who have stuck with me, just one more round... #speakerelection