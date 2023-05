Britanska voditeljica: Vaši vodiči, vozači, konobari... su divni i nevjerojatno obrazovani

Popularnost Hrvatske u Velikoj Britaniji u uzlaznoj je putanji, a tome doprinose i posljednje objave o našoj zemlji u eminentnim britanskim medijima kao što su Telegraph i Times, ali i na nacionalnoj televiziji ITV. Najnoviji prilozi rezultat su studijskih putovanja novinarskih ekipa spomenutih medija, koje je organiziralo londonsko predstavništvo Hrvatske turističke zajednice. Britancu su zahvaljujući tome imali priliku na ITV-u u emisiji "This Morning" imali priliku atrakcije Splita i Brača, s tim da su u fokusu bili Dioklecijanova palača, katedrala sv. Duje, priroda Brača i bračka klesarska škola. Emitiranje iduće epizode očekuje se 22. svibnja, a u fokusu će biti Pelješac.

- Kao producentica na ITV-u imala sam sreću putovati i snimati na mnogim odredištima diljem svijeta. Naše nedavno putovanje u Hrvatsku bilo je primjer vrlo dobro izvedenog putovanja na kojem smo radili u suradnji s turističkom zajednicom na planiranju itinerera za naše snimanje - prokomentirala je Phoebe Nicolaou, producentica emisije „This Morning“. Voditeljica na ITV-u, Larisa Corda, našu zemlju, pak, smatra svojim drugim domom.

VEZANI ČLANCI:

- Ne mogu biti ponosnija što Hrvatsku mogu nazvati svojim drugim domom nakon nevjerojatnog iskustva koje smo ja i filmska ekipa doživjeli tijekom snimanja. Unatoč neuobičajenom vremenu, koje je samo pridonijelo cjelokupnom ambijentu, dočekani smo s nevjerojatnom gostoljubivošću i velikodušnošću po kojoj je Hrvatska tako cijenjena. Naši turistički vodiči i vozači također su bili divni i nevjerojatno obrazovani, kao i konobari i vlasnici restorana koje smo obilazili - kaže L. Corda.

Times je, pak, hrvatsku turističku ponudu predstavio na naslovnici svog priloga o putovanjima kroz članak "The 25 coolest Croatian hotels to book before anyone else" (25 najboljih hotela u Hrvatskoj koje treba bukirati prije nego to učini netko drugi, u slobodnom prijevodu). Autorica teksta Mary Novakovich, kroz priču o jedinstvenim, kvalitetnim i novima hotelima, Hrvatsku opisuje kao rastuću zvijezdu luksuznog turizma, a posebno ističe ponudu prestižnih hotela, od Hvara, Ugljana, Dugog Otoka pa do Makarske, Dubrovnika i Cavtata.

VEZANI ČLANCI:

U Telegraphu, pak, našu su zemlju predstavili kao glavnog turističkog favorita ovog ljeta. U reportaži pod naslovom "The 30 greatest holidays in Croatia" (Top 30 odmora u Hrvatskoj) novinarke Jane Foster hvali se autentičnost i raznovrsnost hrvatskih destinacija. Među 30 idealnih aktivnosti na odmoru u Hrvatskoj preporučuje se kušanje istarskih vina i tartufa, posjet Parku prirode Telašćici, boravak u luksuznim lošinjskim hotelima, te, među ostalim, turistički posjet Zagrebu koji je opisan kao cjelogodišnja destinacija.

Koliko su za hrvatski turizam važne ove objave govori i podatka prema kojem, recimo, televizija ITV dopire do 17 milijuna gledatelja, Times, pak, broji više od osam milijuna čitatelja, mahom visoke platežne moći usmjerenih na luksuzna putovanja, dok je Telegraph tijekom travnja zabilježio preko 5.5 milijuna čitatelja.

Inače u dosadašnjem dijelu ove godine, prema podacima sustava eVisitor, Hrvatsku je već posjetilo 96.000 turista, koji su ostvarili gotovo 370.000 noćenja. U odnosu na isto razdoblje lani Britanci su bili brojniji 16 posto, a ostvarili su osam posto više noćenja.

VIDEO Koju bi hrvatsku hranu preporučili turistima? "Hvarska gragada, koštradina, štrukli..."