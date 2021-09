Britanca bez noge tražili da dokaže svoju invalidnost, pismo liječnika nasmijalo je sve

Britanski policajac Ben Perry koji je u nesreći izgubio nogu opisao je svog liječnika kao 'legendu' nakon što je pisao vijeću koje mu je odbilo dati plavu oznaku za parkiranje.

Perryjeva noga amputirana je 2018. godine nakon što ga je udario auto dok je pomagao drugom vozaču koji je bio u nesreći. Proveo je 23 tjedna u bolnici, a vozač koji ga je udario kasnije je osuđen zbog nemarne vožnje, prenosi BBC.

Kada je nedavno htio obnoviti svoju 'plavu oznaku' kojom bi imao pravo na parkirna mjesta za invalide, vijeće okruga Worcestershirea odbilo je njegov zahtjev s objašnjenjem da mora ''priložiti više dokaza o svojoj invalidnosti''.

