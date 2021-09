Očajna majka: 'Dignula sam kredit od oko 350 000 kn i slučajno poslala novac sinu, a on ga je potrošio'

Očajna Britanka inicijala K.M. iz Darlingtona odlučila se pojadati uglednoj kolumnistici Guardiana i financijskoj stručnjakinji Anne Tims jer je zbog krivog unosa bankovnog računa na rubu financijskog kraha, a nemalu odgovornost za to ima i njezin vlastiti sin.

- Na korak sam do toga da izgubim svoj dom i ne znam kome da se obratim. Moj partner i ja smo dignuli drugi kredit u vrijednosti od 40 000 funti (oko 348 766 kuna) kroz program Nationwide prošle godine. Bio je uplaćen na račun mojeg partnera, ali novac nije stigao. Napravila sam nekoliko poziva banci, koja je navela da je novac uplaćen, međutim odbili su mi dati bilo kakve podatke pozivajući se na zaštitu osobnih podataka - navodi nesretna žena.

Njezinim mukama nije bio kraj. Sustav joj nije dopustio da uđe u online aplikaciju, a tek kad je stigla pismena potvrda shvatila je da je novac uplaćen na račun njezina sina.

- Slučajno sam stavila bankovni račun svojeg sina zajedno s imenom svojeg partnera na aplikaciju za kredit. Moj sin mi je kazao kako nije primio nikakav novac i provela sam sljedećih pet tjedana pokušavajući ga pronaći. Kasnije se pokazalo da je svih 40 tisuća funti sjelo na račun mojega sin i da je novac potrošio - ustvrdila je u svojem pismu Britanka.

Opisala je svoj život kao 'užasnim'.

- Sin mi je lagao cijelo vrijeme dok mi se život raspadao, a sad mu prijeti zatvor. Ja sam supotpisnica za njegov stan i ako prestane plaćati stanarinu i za to ću biti odgovorna - ističe i napominje kako joj nije jasno zašto banka nije odgovorila niti Nationwideu niti njoj.

- Moramo otplatiti izgubljeni krediti i dugove koje je kredit trebao pokriti. Izgubila sam sve, uključujući i svojeg sina - požalila se nesretna žena.

Kolumnistica Anne Tims u svojem odgovoru otkrila je kako je dio novca ipak vraćen ženi, kao i to da je njezin sin priznao krivicu te je dobio 16-mjeseci uvjetne. No, istaknula je i to da dio pogreške leži i na njoj koja je krivo unijela podatke, ali i na bankama koje su trebale raditi više provjera prije takve transakcije.

