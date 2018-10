'Brat me nazvao i rekao da bi na tom projektu mogla biti dobra zarada'

Jozo Brkić, brat Milijana Brkića pojavio se na zagrebačkom Županijskom sudu gdje je svjedočio u nastavku suđenja Mariji Šoli i ostalima optuženima u aferi Kaba. Svjedočio je na okolnosti posla s neokretnima Opatovine projekta. Riječ je o tvrtki koja je, prema optužnici, u vlasništvu obitelji Šola, a njezini poslovi, tvrdi USKOK, financirani su novcem Karlovačke banke.

USKOK tvrdi da je Karlovačka banka u taj posao plasirala 283,5 milijuna kuna, pri čemu je banka oštećena za 33 milijuna kuna. Za investiranje u Opatovina projekt, bio je zainteresiran i Jozo Brkić, a u sudnici se čulo kako je za cijelu priču saznao.

- Bilo je to negdje 2006. ili 2007., kada me je nazvao moj brat (Milijan, op.a.) i pitao me jesam li zainteresiran za jednu građevinsku priču u Zagrebu. Rekao mi je da je u tome dobra zarada te da projekt vodi Šola. Ja sam tek znatno kasnije upoznao Petra Šolu, kao čovjeka koji je stajao iza tog projekta, odnosno onog koji ga je vodio. Znao sam za Sandija Šolu jer sam njega upoznao preko brata i sportskih krugova. Brat mi je rekao da bih za papire trebao dati oko 1400 kuna i osnovati tvrtku. Meni to tada nije bilo zgodno, pa sam ga pitao zašto je on ne bi osnovao. Milijan mi je objasnio da je to njemu nezgodno zbog funkcija koje obnaša, pa sam predložio da se firma osnuje na ime moje nevjeste, Milijanove supruge Karmen - kazao je Brkić.

Ubacujući povremeno engleske izraze u svoj iskaz, Brkić je zatim pojasnio da su on i investitori koji su s njim bili zainteresirani za posao bili spremni uložiti između dva do tri milijuna eura ili dolara. No zanimljivo je da on za spomenuti Opatovina projekt nije vidio nikakvu dokumentaciju, a znao je samo da bi se na tom području gradili stambeno - poslovni objekti.

No onda je 2008. došlo do recesije, pa se od projekta odustalo, a Brkić se iz njega povukao, kazavši da u njega nije uložio nikakav novac.

Mariju Vučko, zamjenicu ravnateljice USKOK-a zanimalo je koji je Šola vodio projekt, budući da je svjedok u istrazi rekao da je to bio Sandi Šola, a na raspravi je spominjao Petra Šolu.

- Ne sjećam se da sam u istrazi spomenuo Sandija - kazao je Brkić nakon što mu je predočen iskaz iz istrage.

- Sjećate li se da ste potpisali zapisnik? - pitala je tužiteljica.

- Valjda sam ga potpisao. Rekao sam da sam pretpostavio da Sandi vodi projekt, ne znam što ste vi tamo upisali - pokušao je Brkić objasniti razlike u iskazu.

- Na temelju kojih ste parametara ušli u projekt? - pitala je dalje tužiteljica.

- Ne sjećam se - kazao je Brkić, koji je na isti način odgovorio na još nekoliko postavljenih pitanja. Upitan kako je znao što će se graditi i gdje, Brkić je rekao da je lokaciju gradnje našao na internetu, dok mu je brat kazao da bi se tamo trebalo graditi 100 stanova.

- Iz informacija koje sam dobio, zaključio sam da bi zarada po metru kvadratnom bila između 700 i 800 eura, što je znatno više nego u Australiji. Zato smo bili spremni uložiti novac u taj projekt, a više informacija o svemu dobio sam kada sam došao u Hrvatsku. Tko su bili drugi investitori ne znam, a ni za detalje financijske konstrukcije se nismo zanimali jer na koncu nismo uložili novac - zaključio je svoj iskaz Brkić.

Inače, trebao je svjedočiti i Kristijan Babić, koji se ispričao službenim putem. Kada ga je sud pitao da im za to predoči dokumentaciju, Babić im je poslalo avionsku kartu za - Ibizu.