Brat Filipa Zavadlava napustio komunu: 'Prognoze nisu dobre. Opet je na ulici, u teškom stanju među ovisnicima'

Stanislav Zavadlav, brat Filipa Zavadlava koji je kašnjikovom krenuo u ubilački pohod splitskim ulicama bio je smješten u komuni Zajednice Susret, u srcu Dalmatinske Zagore, ali njegov boravak ondje je potrajao tek nekoliko mjeseci. Naime, program je napustio samovoljno.

Slobodna Dalmacija navodi kako se Stanislav prvotno vratio u splitski stan na Skalicama, gdje je jedno vrijeme živio s ocem Antom (treći brat Anton Ivan zasad se uspješno liječi od ovisnosti u jednoj komuni u Crnoj Gori), no ubrzo se otuđio od oca i u ovom trenutku nitko od njegove najbliže obitelji ne zna gdje je, zbog čega su itekako zabrinuti. Do njih tek povremeno dođu informacije da su Stanu, kako ga zovu prijatelji, vidjeli u jako lošem stanju na splitskim ulicama u društvu ostalih ovisnika.

– Stanislav Zavadlav je boravio nekoliko mjeseci u terapijskoj zajednici u Cisti Velikoj. Program je samovoljno napustio. Nadamo se da će smoći snage i razuma te se ponovno vratiti, jer u protivnom prognoze za njega nisu dobre – rekla je Bernardica Juretić, utemeljiteljica humanitarne organizacije Zajednica Susret.

– On je drag momak i ima veliki potencijal, no ne shvaća ozbiljnost cijele situaciju u kojoj se nalazi. U komuni se ponašao kao malo veliko dijete, nezrelo, tražeći pozornost. O bratu Filipu i tome što je učinio bilo je zabranjeno pričati, kako mu to ne bi stvorilo dodatni stres. Prije tri tjedna očekivali smo da će se vratiti, no od njegova povratka nije bilo ništa, odbio je doći. On sam treba shvatiti da mu je potrebna pomoć – rekao je jedan zaposlenik Zajednice Susret.

Stanislav je u komunu otišao ubrzo nakon što je 16. siječnja, pet dana poslije tragedije u Varošu, napadnut na splitskom predjelu Kila, kad je na njega u Vukovarskoj ulici nasrnulo više osoba. Upravo u trenucima kad se dogodio napad bio je posljednji ispraćaj jedne od Filipovih žrtava, Marina Ožića Paića. Iako policiji ništa nije htio prijaviti, sutradan je ipak dao iskaz.

