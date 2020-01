U Splitu napadnut brat Filipa Zavadlava. Taksist: Imao je oguljen dio lica

Splitska policija dobila je u četvrtak oko 15,35 sati dojavu da je brat Filipa Zavadlava, Stanislav, napadnut na području Kile, ali još ga nisu uspjeli pronaći. Nije se javio ni Hitnoj medicinskoj pomoći.

- Dobili smo dojavu da je napadnut i da je ušao u autobus. Odmah su policijski djelatnici došli do tog autobusa, nismo ga zatekli, niti smo došli do korisnih saznanja, nitko ga nije vidio. Pokušali smo doći do njega i u jednom trenutno smo ga dobili na mobitel. Rekao je da je napadnut, ali nije htio reći ništa drugo. Rekli smo mu da ćemo doći do njega, ali on to odbija. Nije zatražio liječničku pomoć - ispričala je Ana Čepić, iz ureda glasnogovornice PU Splitsko-dalmatinske.

Kaže kako ga policija i dalje traži.

-Ne možemo temeljem tog kratkog telefonskog razgovora u kojem je rekao vrlo malo donositi zaključke. Vjerojatno se nešto dogodilo. Moramo prvo porazgovarati s njim - rekla je Čepić.

Da je došlo do incidenta potvrdio je i odvjetnik Branko Šerić koji tvrdi da se radi o 'sigurnosnom propustu'.

- Istina je, ja sam čuo da je napadnut, a ne znam pod kakvim se okolnostima to dogodilo i u kakvom je stanju brat mog branjenika - kazao je Branko Šerić, prenosi Dalmatinski portal.

- Bilo je to neozbiljno od policije - dodao je Šerić.

Prema pisanju 24sata Stanislav je upao u taksi .kod splitskog City centra i zatražio pomoć od vozača. Taksistu je rekao da je on brat 'onoga što je napravio onu tragediju'. Preveo ga je dio puta, a onda je sjeo u autobus gdje mu je vozač hio pozvati Hitnu pomoć, ali Stanislav mu nije dopustio.

- Imao je oguljen dio lica na desnoj strani glave, kao kad padneš s motora i ostane ti crveno. Ostavio sam ga na stanici na Pujankama jer sam iza sebe vidio da dolazi policija pod rotacijom. Pitao me koliko je dužan, a ja sam mu rekao ništa, dobro je. Kasnije sam nazvao policiju - rekao je taksist, piše 24sata.

Inače, sutra bi inače na splitskom Županijskom sudu trebalo biti održano dokazno ročište na kojem bi pred sucem istrage Mlađanom Prvanom kao takozvani privilegirani svjedoci trebali svjedočiti otac i brat Filipa Zavadlava. Odvjetnik Šerić ne zna hoće li zbog ovog napada sutrašnjem ročištu moći pristupiti Stanislav Zavadlav.

- Ja se nadam da hoću - kazao je Šerić.