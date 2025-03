Branje cvijeća u Njemačkoj može vas skupo koštati, kazne idu i do 50.000 eura

Svježi buket cvijeća može razveseliti one kojima ga poklanjate, ali za onoga koji ga bere mogao bi donijeti neugodna iznenađenja – posebno u Njemačkoj, gdje branje cvijeća nije uvijek dopušteno i može rezultirati kaznom, upozoravaju njemački mediji. Kako bi se očuvala bioraznolikost, Europska komisija pokrenula je prije nekoliko godina EU strategiju bioraznolikosti 2030., čiji je cilj zaštita prirodnih ekosustava. Njemačka je u skladu s tim 18. prosinca 2024. usvojila nacionalni plan koji uključuje stroža pravila za očuvanje prirode i biljnih vrsta. To znači da određeno cvijeće u prirodi više nije slobodno za branje, iako opća zabrana još ne postoji – postoje samo specifične iznimke.

Primjerice, visibabe su pod strogom zaštitom. Ovi proljetni cvjetovi, dragocjeni kao prva hrana za insekte, zabranjeni su za branje, a onaj tko ih ipak ubere tijekom šetnje riskira prekršaj, prenosi Fenix magazin. Visina kazne varira ovisno o saveznoj zemlji – u Hamburgu, na primjer, može doseći čak 50.000 eura.

Ljubitelji cvijeća također bi trebali pripaziti da ne beru biljke s privatnih posjeda ili iz javnih parkova koje održavaju općine – u oba slučaja to je zabranjeno. No, ako u prirodi naiđete na privlačno poljsko cvijeće i želite ga ponijeti kući za sebe, to je još uvijek dopušteno – pod uvjetom da poštujete takozvano pravilo "ručnog buketa" iz njemačkog Saveznog zakona o zaštiti prirode (članak 39., stavak 3. BNatSchG). To znači da možete ubrati malu količinu za osobnu upotrebu, ali nikako za prodaju, jer bi to bilo smatrano komercijalnim činom.

