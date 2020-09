Brački varenik 26. zaštićeni proizvod u EU

Brački varenik od jučer je 26. hrvatski autohtoni proizvod zaštićen u EU, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede. Riječ je o dodatku jelima arome meda, a dobiva se ukuhavanjem ocijeđenog soka svježeg ili prosušenog grožđa autohtonih sorata vinove loze, dok se njegov volumen ne smanji na približno trećinu.

Tamnocrvene je do tamnosmeđe boje, ako se radi od crnih sorata grožđa, odnosno tamnožute do svijetlosmeđe boje ako se radi od bijele sorte grožđa. Proizvodi se na otoku Braču, i to od početka rujna do kraja listopada.

Iz Ministarstva kažu kako brački varenik, za koji je procedura zaštite zemljopisnog porijekla počela 2017., ima status vrhunskog začina kojemu je prijetila opasnost da padne u zaborav. Za njegovu proizvodnju treba puno strpljenja jer se mošt dugo iskuhava, više od 15 sati, kako bi se dobio energetski koncentrat s visokim udjelom šećera te prirodnim vitaminima i mineralima.